Az aradi 13 árnyékában - 12 megtört szív története

Az aradi 13 kivégzése nemzeti gyásznap a magyaroknak. 1849. október 6-án nemcsak 13 férfit veszített el a haza, hanem 12 feleség, menyasszony egyik pillanatról a másikra özveggyé vált. Ők voltak a soha nem emlegetett 12, akik a gyász és a fájdalom árnyékában is megtanultak élni, egymásba kapaszkodtak a nehéz időkben.

A helyszín, ahol az aradi 13 meghalt, Cserna Károly képén.

Fotó: wikipedia

A vértanúk feleségei nem voltak egyedül. Bár az ország romokban hevert, ők egymást keresték, leveleztek, találkoztak, segítették a másikat, ahogy tudták. Sokszor csak egy-egy papírfecni, egy virág préselt szirma vagy egy gyászkeretes levél tartotta bennük a lelket.

Azt mondták egymásnak:

Ha a férjeink testvérként haltak meg, nekünk is testvérként kell élnünk tovább.

Batthyány Lajos özvegye, Zichy Antónia grófnő különös szerepet vállalt: ő lett a „nagy nővér”. Az aradi özvegyek hozzá fordultak tanácsért, lelki támaszért, gyakran anyagi segítségért is. Egyes történészek szerint az ő házában, egy-egy titkos összejövetelen gyújtottak gyertyát a mártírok emlékére, és ott sírták ki magukat egymás vállán.

A kivégzések után derékba tört sok özvegy élete. A legtöbben nem mentek újra férjhez, sokan a vagyonukat is elveszítették a férjükkel együtt.

A vértanú feleségek közül a legismertebb Damjanich János felesége, Csernovics Emília. 1847-ben házasodtak össze, a szerelmük mély volt, de gyermekük nem született. Emília lefizette az őröket, hogy megszerezze a férje holttestét és élete végéig a többi aradi vértanú családját segítette.

Csernovics Emília Fotó: oktober6.kormany.hu

Knezić Károly felesége, Kapitány Katalin 1844-ben ment hozzá a tábornokhoz, két lányuk született: Olga és Irén. A fiatalasszony próbálta követni férjét a hadjáratok idején is, de a kivégzés után összeomlott. A források szerint belebetegedett a gyászba és nem sokkal később meghalt. Lányaikat rokonok és egyházi iskolák nevelték tovább, ők voltak azok a gyermekek, akik még évtizedekkel később is csak úgy emlegették apjukat: „a hős, akit Aradon felakasztottak”.

Lahner György már érett férfi volt, amikor elvette fiatal feleségét, Lucia Conchettit, egy itáliai származású nőt. A házasságuk őszinte szereteten alapult, Lucia látogatta férjét a börtönben, és a kivégzés után mindenét elveszítette. Egyes források szerint volt egy közös lányuk, mások szerint csak nevelt gyermeket gondoztak. Lucia később is hű maradt férje emlékéhez.