Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok a BMW Group debreceni gyáránál

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 16:35 / FRISSÍTÉS: 2026. január 05. 16:36
Kisebb tűz keletkezett a BMW Group debreceni gyárának területén hétfő reggel.
Kisebb tűz keletkezett a BMW Group debreceni gyárának területén hétfő reggel; saját tűzoltóságuk perceken belül elhárította a helyzetet, egyéb beavatkozásra nem volt szükség - tájékoztatta a gyár kommunikációs szolgálata az MTI-t.

C94A4985 tűzoltó tűzoltóság
Kisebb tűz keletkezett a BMW Group debreceni gyárának területén hétfő reggel / Fotó: Huszár Márk /  Heves Megyei Hírlap (Képünk illusztráció)

Tűz volt a BMW Group debreceni gyárának területén

Közleményükben azt írták, a szükséges intézkedéseket az előírt biztonsági eljárásoknak és protokolloknak megfelelően haladéktalanul megtették, biztosítva a munkatársak biztonságát, gyorsan megoldva ezzel a problémát.

Egyetlen ember sem volt érintett és senki sem sérült meg. 

A termelés zavartalanul működik - jelezték. Kiemelték, hogy a BMW Group világszerte nagyon jól felkészült hasonló ritka eseményekre. Az épületeket a legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelően tervezték és kivitelezték - áll a közleményben.

 

