Kötcsén nem kérnek Magyar Péterből

Az idei azonban abból a szempontból is különleges lesz, hogy Magyar Péter, a Tisza párt elnöke a településre jelentett be ugyanúgy vasárnapra rendezvényt, melyen a párt új arcait mutatják be. És az is sokak számára köztudott, hogy Kötcsén lakik a politikától visszavonult Gyurcsány Ferenc is.

Magyar Péter Kötcsén mutatja be a Tisza Párt új arcait, miközben a település polgári piknikén Orbán Viktor is beszédet tart. Fotó: MW

A rendőrség már nagy erőkkel készül az eseményre. A Blikk helyszíni riportot készített az ottélőkkel, hogy miként várják a hétvégét.

Magyar Pétert nem kedvelik a Kötcsén

Az egyik megszólaló János, akit saját bevallása szerint a piknik nem zavar, de Magyar Péter várható jelenléte annál inkább.

Ha ő is egy udvarra szervezné a gyűlését, nem zavarna senkit. De így? Az unokám vasárnap költözne haza és nem fog tudni elférni tőlük autóval a főtéren! Egyébként is miért pont a piknik napjára kell szervezni? Ez így csak provokáció!

Így gondolja Tibor is, a helyi politikus, aki maga is részt vett az első Kötcsei pikniken. Ő személy szerint föl van háborodva:

Ellepnek majd mindent a tiszások. Egyébként is, amiket összehazudozik, ilyen emberre nincs szükségünk.

Egy másik, László szintén nem érti, hogy miért jelenik meg a Tisza Kötcsén.

Magyar Péter nem szerette, hogy Toroczkai oda megy a rendezvényére, akkor ő miért jön ide?

- teszi fel a kérdést.

A véleményekből is látszik, hogy Magyar Pétert elutasítják a helyiek.