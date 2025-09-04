Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Rozália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kötcsén nem kérnek Magyar Péterből

Kötcse
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 18:58
Magyar PéterpiknikOrbán Viktor
Vasárnap a faluban rendezik meg a mostanra hagyományossá vált kötcsei polgári pikniket, melyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.

Az idei azonban abból a szempontból is különleges lesz, hogy Magyar Péter, a Tisza párt elnöke a településre jelentett be ugyanúgy vasárnapra rendezvényt, melyen a párt új arcait mutatják be. És az is sokak számára köztudott, hogy Kötcsén lakik a politikától visszavonult Gyurcsány Ferenc is.

kötcsén
Magyar Péter Kötcsén mutatja be a Tisza Párt új arcait, miközben a település polgári piknikén Orbán Viktor is beszédet tart. Fotó: MW

A rendőrség már nagy erőkkel készül az eseményre. A Blikk helyszíni riportot készített az ottélőkkel, hogy miként várják a hétvégét.  

Magyar Pétert nem kedvelik a Kötcsén

Az egyik megszólaló János, akit saját bevallása szerint a piknik nem zavar, de Magyar Péter várható jelenléte annál inkább.

Ha ő is egy udvarra szervezné a gyűlését, nem zavarna senkit. De így? Az unokám vasárnap költözne haza és nem fog tudni elférni tőlük autóval a főtéren! Egyébként is miért pont a piknik napjára kell szervezni? Ez így csak provokáció!

Így gondolja Tibor is, a helyi politikus, aki maga is részt vett az első Kötcsei pikniken. Ő személy szerint föl van háborodva:

Ellepnek majd mindent a tiszások. Egyébként is, amiket összehazudozik, ilyen emberre nincs szükségünk.

Egy másik, László szintén nem érti, hogy miért jelenik meg a Tisza Kötcsén.

Magyar Péter nem szerette, hogy Toroczkai oda megy a rendezvényére, akkor ő miért jön ide?

 - teszi fel a kérdést.

A véleményekből is látszik, hogy Magyar Pétert elutasítják a helyiek. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu