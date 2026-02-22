HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Nyitrai Zsolt: Több mint 20 ezer fogyatékossággal élő honfitársunk életét teszi teljessé a sport

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 16:50
A Magyar Paralimpiai Bizottság és Magyarország Kormánya együttműködésének köszönhetően ma már több mint 20 000 fogyatékossággal élő honfitársunk életét teszi teljessé a sport és a versenyzés öröme - írta a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap.
Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Magyar Parasport Napja alkalmából közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, ezen a napon tisztelettel és büszkeséggel köszöntjük mindazokat a sportolókat, akik kitartásukkal, erejükkel és példamutatásukkal nap mint nap bizonyítják azt, hogy a sport valóban mindenkié.

A miniszterelnök főtanácsadója köszönetét fejezte ki a versenyzők és a velük dolgozó szakemberek munkájáért is.

Álljunk ki közösen a magyar sport eredményei mellett, és mutassuk meg, hogy büszkék vagyunk sportolóink teljesítményére

- írta, és arra biztatott mindenkit, hogy töltse ki a Nemzeti Sport online oldalán (www.nso.hu) elérhető sportpetíciót.

