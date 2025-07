Hiába gyűlt össze rekordidő alatt a pénz a leukémiás Ágostonnak, a kilátások továbbra sem túl jók

Az Ágo-strong csoportban hónapok óta nyomon követhetjük az egyéves Ágoston sorsát, akit a leukémia egy nagyon ritka és agresszív alfajával diagnosztizáltak. A leukémiás Ágoston szüleinek szükségük van lelki támaszra is és úgy gondolják, fiuk gyógyulásában is segítenek a közös imák, meditációk, energiaküldő programok. Többen szerveznek ilyet a kisfiúért, az események linkjét az Ágo-strong Facebook oldalon közzé is tették, azt kérve, hogy aki nem tud részt venni az este 8 órakor kezdődő virtuális eseményeken, az gondoljon 1-2 percig Ágostonra este 8-kor

A leukémiás Ágoston gyógyulásáért imádkoznak az emberek. Fotó: Ágoston szülei

A leukémiás Ágoston gyógyulásáért több ezren imádkoznak

A nemrégiben első életévét betöltő Tóth-Helli Ágostont 3,5 hónapos korában diagnosztizálták akut myeloid leukémiával. A betegsége egy ritka génmutáció miatt alakult ki, ez évente csak néhány, 2 év alatti gyermeket érint világszerte. A kezelőorvosok a Magyarországon elérhető legjobb kemoterápiákkal kezelték, de sajnos a szükséges sikert nem érték el.

Jelenleg egy kísérleti gyógyszerrel próbálkoznak. A jelek szerint Ágoston életét csak az USA-ban elérhető immunterápia mentheti meg. A kórházi költségek fedezésére a szülők gyűjtést szerveztek. A gyűjtés sikeres volt, rekordidő alatt gyűlt össze a szükséges tőkealap az utazásért, a kilátások viszont továbbra sem túl jók. Ágoston szülei most az ima erejében bíznak.

A Facebook oldalukon közzétették az imákról és a lelki töltekezésről készült élő videók linkjeit. Továbbra is szervezik az imákat Ágostonért. Hétfőn (július 21-én) a Zoom felületen Fitos Mónika, a Fény Kapcsolat Közösség vezetett közös imát. Kedd este pedig Oláh Dániel, a neoprotestáns Omega Hálózat munkatársa, evangélista imaszolgálat-vezető tart online imaalkalmat Teams-en, 19:30-től.