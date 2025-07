A Leukémiás Ágoston szülei szörnyű hírről számoltak be: a kisfiú szervezete nem reagál a gyógyszerre

Szörnyű hírrel kellett szembesülniük az egy éves Tóth-Helli Ágoston szüleinek. A kisfiú bár még csak egy éves, élete mégis tele van szenvedéssel. Egy nagyon ritka és agresszív típusú leukémiával diagnosztizálták, amire idehaza nincs gyógymód, ezért családja gyűjtést kezdett szervezni, hogy összejöjjön az az összeg, amivel kiutazhatnak az USA-ba. Az Amerikában elérhető immunterápia nélkül a leukémiás Ágoston, vagy ahogy szülei szólítják, Ágó túlélési esélye mindössze 15-20% közül mozog, ami egy szívbemarkolóan szomorú szám. Szülei ennek ellenére a végsőkig reménykednek, a kis Ágó ad nekik erőt, aki minden nehézsége ellenére egy végtelenül jókedélyű kisbaba.

A kis leukémiás Ágoston betegsége ellenére egy életvidám, jókedvű kisfiú

Fotó: Ágoston szülei

A gyerekkori leukémia általában gyógyítható, azonban Ágoston betegsége egy olyan ritka génmutáció miatt alakult ki, ami évente csak néhány gyermeket érint világszerte. Miután megkapták a diagnózist, a szülők, Tóth-Helli Nikolett és Tóth Gábor Dániel minden lehetséges gyógymódnak utána jártak és azóta is mindent megtesznek kisfiúk gyógyulásáért. Két kemoterápiás szerrel is próbálkoztak, korábban pedig az ima és az ezotéria erejét is segítségül hívták, több ezren követték az online közvetített imaláncokat és az energia küldést. A folyamatos kutakodás következtében a szülők végül rátaláltak egy Amerikában fellelhető immunterápiás gyógymódra, ami áttörést hozhatna a kis Ágoston életében. Bár a gyógyszert a gyógyszergyártó cég állja, de a kiutazást, illetve a hosszú kint tartózkodást nem. Ágó szülei éppen ezért gyűjtést szerveztek, aminek hála összegyűlt a várva-várt összeg.

Bár összegyűlt a pénz, a kis leukémiás Ágoston állapota romlani kezdett

Nemrég arról számoltunk be, hogy Ágoston állapota romlani kezdett, ami azt jelenti, hogy betegsége a kezelések ellenére sajnos kezd egyre agresszívabbá válni, így bár összegyűlt a pénz, de nem biztos, hogy a kis Ágoston ki tud jutni Amerikába.

A kicsi fogyni kezdett, ami azt jelenti, hogy a leukémia tombol és felemészti minden bevitt kalóriáját.

A kisfiú ennek ellenére vidám maradt, jókedvűen játszik, nevetgél és minden nap tanul valami újat.