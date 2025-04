Sikerült! Rekord idő alatt gyűlt össze az összeg a kis Ágoston kezelésére, azonban hogyan tovább?

A kis Ágoston egy nagyon ritka betegségben szenved: 3,5 éves korában diagnosztizálták akut myeloid leukémiával. Most összegyűlt a kezelésére az összeg, hála a megannyi segítő kéznek és felajánlásoknak, de még hosszú út vár a kisfiúra és szüleire.

A kis Ágoston apukája kezében. Fotó: Ágoston szülei

Ágoston, a csoda kisfiú kijuthat Amerikába!

Ágoston története rögösen indult, hiszen egy igencsak ritka leukémiával kell meg küzdjön. Csak pár gyermeket érint ez a ritka betegség évente, a kezelés pedig horribilis áron érhető el. Ágoston szülei Tóth-Helli Nikolett és Tóth Gábor Dániel létrehozták az Ágo-strong Facebook csoportot, ahol kisfiuk kezelésére szerveztek gyűjtést.

Hihetetlen hogy a szerencsétlenségünk ellenére mennyire szerencsések vagyunk, hogy ő a mi gyermekünk. Szó szerint egy hős.

- osztották meg korábban lapunkkal Ágoston szülei.

Ágoston több mint 3 hete kapta meg az utolsó kemoterápiát, és most a családnak várnia kell a csontvelő regenerációjára. A regeneráció egyénenként eltérő, de körülbelül 4-6 hetet ölel fel. A csontvelő a regenerálódás következtében el kellene kezdjen egészséges sejteket termelni, jelenleg már Ágoston szervezete termeli ezeket, csak lassan. Ágoston a húsvét előtti napokban azonban sajnos rosszul volt, hányingere lett. A kemoterápia is megviselte a kis Ágoston szervezetét. Szerencsére nem találtak semmit az orvosok. Azonban a hős Ágoston szervezetében a gyulladásos értékek nem csillapodtak. Kiderült, hogy Ágoston fertőzése a kanüljéből eredt, ami a mellkasánál található, és nem sikerült gyógyszeresen kezelni, ezért ki kellett cseréljék.

Ágoston és anyukája. Fotó: Ágoston szülei

Összesen a kezelésre 500 millió forintra volt a családnak szüksége, hogy kijuthasson a kis Ágoston Amerikába, ahol ezt a kezelést el tudnák végezni. A gyűjtést hivatalosan is lezárta a család április 20-án, 100,83%-on állt meg a mutató. Ez átszámolva forintból dollárra összesen 1,21 millió dollárt jelent. A licit csoportoknál még megvárják a licitek lejártát, természetesen az ebből befolyó összeg is Ágoston gyógyulásáért lesz. A család megosztotta lapunkkal, hogy jelenleg várják az eredményeket, illetve most fognak nekiállni szervezni az utat Amerikába, ahonan még várják a további informciókat.

Ágoston útja még nem ért véget, de most egy nagyon fontos lépés következhet. Már nem az a kérdés, hogy elindulhatunk-e, hanem az, hogy mikor.

- osztották meg Facebook posztban Ágoston szülei.