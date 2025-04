Tragikusan fogy az idő - Gyűjtés a hős, huncut, leukémiás Ágostonért!

Ágoston napjai teljesen máshogy néznek ki, mint a legtöbb kisgyermeké, hiszen minden napját a kórházban kell töltse szüleivel. Hatalmas összegre lenne szüksége a családnak, hogy megmenthessék kisfiukat. Lapunk már korábban írt a kis Ágostonról, a gyűjtés jól halad, de minden segítségre szüksége van a kisfiúnak, hiszen vészesen fogy az idő.

A kis mosolygós Ágoston a játszótéren játszik. Fotó: Ágoston szülei

Ágoston, a hős kisfiú

A mindössze 10 hónapos Ágostont akut myeloid leukémiával diagnosztizálták. A betegsége egy olyan ritka génmutáció miatt alakult ki, ami évente csak pár gyermeket érint világszerte. A kisfiúnak jelenleg az egyetlen gyógyulási esélye, ha kijuthat Amerikába, ahol egy immunterápia segíthetne rajta. Ágoston túlélési esélye enélkül az immunterápia nélkül körülbelül 15-20% körül mozog. A terv jelenleg egy kísérleti gyógyszer, ami nagy eséllyel meghosszabbíthatja Ágoston életét. Szülei, Tóth Gábor Dániel és Tóth-Helli Nikolett létrehoztak egy Facebook csoportot, ahol minden nap friss információkat kaphatunk a gyűjtésről, illetve a kis Ágoston állapotáról: ez az Ágo-strong.

Vidám, élettel teli, mosolygós, jókedvű, huncut kisfiú. Általában észre se venni rajta, hogy bármi baja lenne.

- nyilatkozták korábban lapunknak Ágoston szülei.

Ágoston szüleivel. Fotó: Ágoston szülei

Ágoston és szülei hihetetlenül sok támogatást és szeretetet kapnak az emberektől, egyre többen fognak össze a kisfiúért. Sajnos Ágostonnak pár napja azonban hányingere volt, derült ki az Ágo-strong Facebook csoportból. A kemoterápia is megviseli a kisfiú szervezetét. Rosszulléte miatt elvitték mellkasröntgenre, illetve hasi ultrahangra, ahol szerencsére nem találtak problémát. Azonban a hős Ágoston szervezetében jelenleg is a gyulladásos értékek folyamatosan emelkednek, de a szülők remélik, hogy nemsokára újra visszatér a kisfiú eredeti, mosolygós és huncut önmagához. Az orvosok antibiotikumot is cseréltek nála, hátha ezzel a gyulladást megszüntethetik. A kisfiú kitartása hihetetlen és példátlan mindenki számára.

A mindig mosolygós kis Ágoston. Fotó: Ágoston szülei

A gyűjtés az immunterápiára jól halad. Összesen 500 millió forintra van szüksége a családnak a kezeléshez, és jelenleg már az összeg 80,4%-a megvan. Már "csak" 84 millió forintra lenne szükségük. Viszont az idő gyorsan szalad. Már csak 11 nap van hátra a gyűjtésből és sajnos a kisfiú szervezete is folyamatosan küzd a betegséggel. Ezért van szükség a minél gyorsabb támogatásra.