/„Már így is sokat szenvedett” - fontos kéréssel fordult apjához a mezőtúri lány

Mint arról a Bors is beszámolt, 2012 óta most először láthatta kislányát az az olasz édesapa, aki elől magyar édesanyja, S. Klaudia rejtette el közös gyermeküket Magyarországon. A már kamasz Chantal Ildikót 13 hosszú év után, végül Mezőtúron találták meg a rendőrök, méghozzá sokkoló módon: kiderült, hogy a mezőtúri lány szinte teljes izolációban élte eddigi életét, nem járt iskolába, mi több, szinte teljesen elrejtették nem csak édesapja, de a külvilág szeme elől is.

A mezőtúri lányt 14 hónapos korában látta utoljára édesapja Fotó: Facebook

Ogrénak látja apját a mezőtúri lány

Andreát teljesen sokkolták a látottak, főleg, hogy lánya szinte egyáltalán nem érintkezett emberekkel ez idő alatt.

- Tizenegy éven keresztül csak két-három embert látott az édesanyján kívül, soha nem hagyta el a házat, soha nem járt iskolába, soha nem járt orvoshoz és nem kapta meg az oltásait. Pszichológiailag nagyon törékeny – sorolta az Ansának az édesapa, Andrea Tonello. Részben emiatt döntött úgy, hogy bár a törvény szerint megtehetné, nem viszi magával Chantalt szülőhazájába.

Elsősorban emiatt a lelki törékenység miatt döntöttem úgy, hogy nem viszem vissza Olaszországba, ahogyan azt a törvény egyébként megengedné

- magyarázta az édesapa.

Mint mondta, nagyon nehéz évek állnak mögötte, de az igazi nehézség csak most kezdődik: kislánya ugyanis valóságos szörnyként tekintett rá:

- Nagyon nehéz évek voltak ezek, de a legnehezebb most kezdődik. Hiszen újjá kell építenem a kapcsolatom ezzel a kislánnyal, aki valóságos ogreként tekint rám, mert így ábrázolt az anyja. Tudom, hogy látott engem fotókról az elmúlt években, míg elzárva élte az életét a házban. Az anyja mindig azt mondta neki, hogy ha elhagyja a házat, eljövök, és elviszem innen egy távoli országba. Semmi ilyesmi nem fog megtörténni - szögezte le Andrea.

A lap szerint, bár Chantal kezdetben kétkedve és hidegen fogadta a plüssállatkával érkező apukáját, hamarosan megenyhült: hála apja kedves és türelmes modorának, pár órával később már elfogadta az ajándékot, sőt megkérte apját, hogy fotózza le őt és mutassa meg Olaszországban élő féltestvérének, Rebeccának.

Ez a pillanat valami újnak a kezdete volt. Már megvan a mobilszáma is és megállapodtunk, hogy a nagymamájával fog élni. Aztán, amikor tudok és akarja, gyakrabban fogom meglátogatni, míg egyszer el nem jön az a nap, amikor haza akar jönni velem

- sorolta az apa. Hozzáfűzte, Chantalnak megvan a szobája olaszországi otthonában, bármikor mehet, amikor csak akar.

De nem vihetem el akarata ellenére. Hatalmas kárt okoznék vele egy olyan gyereknek, aki már így is sokat szenvedett

- szögezte le. A történtek ellenére volt párjára sem haragszik: