"Rózsaszínbe borulunk" - ebben a percben jött Liptai Claudia csodálatos bejelentése

Igazán zsúfoltak mostanában Liptai Claudia napjai. A gyönyörű színésznő-műsorvezető tíz év kihagyás után újra magyar alkotásban forgat. Liptai Claudia a Hogyan tudnék élni nélküled? című sikerfilm második részében vállalt szerepet.
Ha a filmforgatás pörgése nem lenne elég, az idei Sztárban Sztár All Stars évadban Liptai Claudia ismét helyet foglal a zsűriben. Mellette Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András értékelik majd a versenyzők produkcióit, garantálva a szórakoztató és izgalmas pillanatokat a színpadon.
Emellett pedig a családi vállalkozásból is kiveszi a részét. E kapcsán osztott meg egy örömhírt az Instagramján. Mint írta, a hegyvidéki cukrászdájuk is csatlakozott egy nemes kezdeményezéshez, és olyan kávét fognak árulni, aminek célja a kávéiparban dolgozó nők szakmai és anyagi támogatása.
Liptai Claudia bejelentésére rengeteg lájk és komment érkezett, bár nem a mondanivaló érintette meg a legtöbbjüket, hanem a műsorvezető fantasztikus külseje.
"Mint egy húszéves. Nagyon jó formában van, kedves Klaudia" - írta az egyik rajongó.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.