"Rózsaszínbe borulunk" - ebben a percben jött Liptai Claudia csodálatos bejelentése

Igazán zsúfoltak mostanában Liptai Claudia napjai. A gyönyörű színésznő-műsorvezető tíz év kihagyás után újra magyar alkotásban forgat. Liptai Claudia a Hogyan tudnék élni nélküled? című sikerfilm második részében vállalt szerepet.

Liptai Claudia ma ünnepli a születésnapját.

Fotó: Bors

Ha a filmforgatás pörgése nem lenne elég, az idei Sztárban Sztár All Stars évadban Liptai Claudia ismét helyet foglal a zsűriben. Mellette Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András értékelik majd a versenyzők produkcióit, garantálva a szórakoztató és izgalmas pillanatokat a színpadon.

Emellett pedig a családi vállalkozásból is kiveszi a részét. E kapcsán osztott meg egy örömhírt az Instagramján. Mint írta, a hegyvidéki cukrászdájuk is csatlakozott egy nemes kezdeményezéshez, és olyan kávét fognak árulni, aminek célja a kávéiparban dolgozó nők szakmai és anyagi támogatása.

Liptai Claudia bejelentésére rengeteg lájk és komment érkezett, bár nem a mondanivaló érintette meg a legtöbbjüket, hanem a műsorvezető fantasztikus külseje.

"Mint egy húszéves. Nagyon jó formában van, kedves Klaudia" - írta az egyik rajongó.