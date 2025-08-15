„Zsíradót” akart szedni a polgármester a halottak után, elsöpörte a népharag

Nehéz elképzelni, hogy mivel lehetne fokozni egy gyászoló család fájdalmait, miután a családtagok épphogy elveszítenek egy számukra kedves hozzátartozót. Az angliai Wolverhampton városi tanácsának azonban sikerült, amikor felmerült az ötlet, hogy „zsíradót” számítanak fel azoknál a temetéseknél, amelyeknél a holttest az átlagnál kövérebb – adta hírül a BBC.

A "zsíradó" bevezetése mellett a sírhelyek véges száma volt az egyik érv. Fotó: Erik Mclean / Pexels (illusztráció)

A „zsíradó” Angliában már létezik: a többi között Telford, Birmingham, Walsall, Coventry és Staffordshire városának helyi hatóságai alkalmazzák ezt a fajta adónemet. Azzal magyarázzák a „zsíradó” bevezetését a temetkezéseknél, hogy míg egy átlagos méretű holttest után egy szabványos, 5 láb, azaz valamivel több, mint 1,5 méter széles sírt kell ásni, addig egy túlsúlyos holttest esetében már egy 6 láb, azaz 1,8 méter széles sírhantra van szükség.

Ennyit kell fizetni „zsíradó” gyanánt

Az angliai Wolverhampton városának tanácsa nemrég állt elő azzal, hogy a Tettenhallban található Danescourt temetőben

a családoknak 2700 fontot, azaz átszámítva mintegy 1,2 millió forintot kell fizetniük, ha egy kövér ember számára 6 láb széles sírhelyet kell vásárolniuk. Ez nem kevesebb, mint 20%-os drágulást jelent a szabványos 5 lábas sírbolt árához képest.

Pontosabban csak jelentett volna, mert a közfelháborodás miatt a városi tanács végül elvetette az elképzelést.



Ezzel érveltek a „zsíradó” mellett a városvezetők

Matthew Crawley, a Wolverhampton városa által üzemeltetett Temető- és Krematórium-kezelő Intézet vezérigazgatója szerint a „zsíradó” bevezetése és annak mértéke észszerűnek tűnt.



A sírok részére fenntartott helyek száma véges. Ezért, ha mondjuk egy szomszédos sírba kell tenni egy holttestet, csupán azért, mert nagyobb, mint egy átlagos test, akkor azzal számolni kell anyagi szempontból is. Azt is figyelembe kell venni továbbá, hogy a szélesebb sírhely kiásásához extra felszerelésre is szükség van a biztonság érdekében, arról már nem is beszélve, hogy nyilván tovább tart és nehezebb is megásni a nagyobb sírhelyet

– érvelt a „zsíradó” szükségessége mellett.