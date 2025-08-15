UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Putyin-Trump találkozó: így befolyásolja mindannyiunk életét

szankciók
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 20:41 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 15. 21:36
TrumpPutyin
Alaszkában tartják augusztus 15-én este az amerikai-orosz találkozót. Kétség kívül az egész világ erre az eseményre figyel. A Putyin-Trump találkozón nemcsak Ukrajna, de az egész világ sorsa is eldőlhet.

Az egész világ figyelme a közelgő amerikai–orosz csúcsra irányul, amelyet Alaszkában tartanak augusztus 15-én este, magyar idő szerint 21:30-kor. A Putyin-Trump találkozó kulcsfontosságúnak ígérkezik mind az orosz–ukrán háború, mind az amerikai–orosz viszony alakulása szempontjából. Az alaszkai megbeszélésekkel kapcsolatban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója nyilatkozott az Origónak.

Putyin-Trump találkozó: az egész világ lélegzetvisszafojtva vár
Putyin-Trump találkozó: az egész világ lélegzetvisszafojtva vár - Fotó: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa Xinhu /  Northfoto

Az Egyesült Államok és Oroszország, vagy korábban a Szovjetunió vezetőinek találkozói mindig is kiemelt figyelmet kaptak a világpolitikában. Ezek a csúcstalálkozók gyakran fordulópontot jelentettek a két nagyhatalom kapcsolatában és befolyásolták a globális geopolitikai helyzetet. Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója az elmúlt évtizedek legfontosabb amerikai–orosz egyeztetése. 

Putyin-Trump találkozó: egymásnak feszül a két világhatalom

A szakértő szerint alapvetően négy lehetséges forgatókönyv van, ami kibontakozhat, az egyik forgatókönyv, hogy megegyeznek, a második eshetőség, hogy nem történik semmi. A harmadik forgatókönyv, hogy negatív kimenetele lesz a találkozónak: összevesznek, vagy olyan eredmény nélkül zárul a találkozó, hogy Trump élni fog a korábbi ultimátumával és szankciókkal lép fel Moszkvával szemben. A negyedik opció, – ami a mainstream sajtóban is megjelent – hogy olyan alkut kötnek az elnökök, ami az ukrán pozíciók feladásával jár és amit megpróbálnak majd Ukrajnára kényszeríteni. Ezek az opciók a skála különböző végein helyezkednek el, eltérő valószínűséggel. 

Az igazság az, hogy ha más találkozókat, – legmagasabb szintű találkozókat – nézzük az elmúlt évtizedekből, akkor azok soha nem jártak azonnali eredménnyel. Tehát a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy nem lesz eredménye a találkozónak

– latolgatta a lehetséges forgatókönyvek esélyeit a szakértő.

Ha nincs eredmény, jönnek a szankciók?

Donald Trump az augusztus 15-én esedékes tárgyalást egy sakkjátszmához hasonlította, és elmondta, hogy ha előrelépés nélkül zárul az amerikai–orosz-csúcs, akkor nyitott lesz további szankciók bevezetésére Oroszország ellen.

Arról, hogy 

  • mi lehet a következő lépés a Trump–Putyin-csúcs után?
  • az orosz külügyminiszter CCCP-s pólóban adott interjút

és magát a teljes interjút Bendarzsevszkij Antonnal, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatójával ide kattintva érheti el.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu