Putyin-Trump találkozó: így befolyásolja mindannyiunk életét

Az egész világ figyelme a közelgő amerikai–orosz csúcsra irányul, amelyet Alaszkában tartanak augusztus 15-én este, magyar idő szerint 21:30-kor. A Putyin-Trump találkozó kulcsfontosságúnak ígérkezik mind az orosz–ukrán háború, mind az amerikai–orosz viszony alakulása szempontjából. Az alaszkai megbeszélésekkel kapcsolatban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója nyilatkozott az Origónak.

Putyin-Trump találkozó: az egész világ lélegzetvisszafojtva vár - Fotó: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa Xinhu / Northfoto

Az Egyesült Államok és Oroszország, vagy korábban a Szovjetunió vezetőinek találkozói mindig is kiemelt figyelmet kaptak a világpolitikában. Ezek a csúcstalálkozók gyakran fordulópontot jelentettek a két nagyhatalom kapcsolatában és befolyásolták a globális geopolitikai helyzetet. Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója az elmúlt évtizedek legfontosabb amerikai–orosz egyeztetése.

Putyin-Trump találkozó: egymásnak feszül a két világhatalom

A szakértő szerint alapvetően négy lehetséges forgatókönyv van, ami kibontakozhat, az egyik forgatókönyv, hogy megegyeznek, a második eshetőség, hogy nem történik semmi. A harmadik forgatókönyv, hogy negatív kimenetele lesz a találkozónak: összevesznek, vagy olyan eredmény nélkül zárul a találkozó, hogy Trump élni fog a korábbi ultimátumával és szankciókkal lép fel Moszkvával szemben. A negyedik opció, – ami a mainstream sajtóban is megjelent – hogy olyan alkut kötnek az elnökök, ami az ukrán pozíciók feladásával jár és amit megpróbálnak majd Ukrajnára kényszeríteni. Ezek az opciók a skála különböző végein helyezkednek el, eltérő valószínűséggel.

Az igazság az, hogy ha más találkozókat, – legmagasabb szintű találkozókat – nézzük az elmúlt évtizedekből, akkor azok soha nem jártak azonnali eredménnyel. Tehát a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy nem lesz eredménye a találkozónak

– latolgatta a lehetséges forgatókönyvek esélyeit a szakértő.

Ha nincs eredmény, jönnek a szankciók?

Donald Trump az augusztus 15-én esedékes tárgyalást egy sakkjátszmához hasonlította, és elmondta, hogy ha előrelépés nélkül zárul az amerikai–orosz-csúcs, akkor nyitott lesz további szankciók bevezetésére Oroszország ellen.