A földről látta, hogy jön a villamos: az élete volt a tét az édesanyának – Fotók

Hevesen vert a szíve Kiss Tímea Réka jótevőinek, csakhogy még épp időben odarohanjanak hozzá. Az 50 év körüli anyuka épp biciklizett hazafelé Pesterzsébeten, amikor egy pillanat alatt baleset érte. Centiken és másodperceken múlt, hogy ne érje tragédia. Lepergett előtte az élete – még most is a magasba szökik a vérnyomása, ha visszagondol rá, ahogy a villamos a feje felé közeledett.

A biciklis anyát múlt szombaton érte baleset / Képünk illusztráció: unsplash

A sínnél érte a baleset

A XX. kerületben mindig is biciklivel közlekedett, rutinosan tekerte a járművét, ám ezúttal elvesztette felette az irányítást. A megvadult „paripa” egy pillanat alatt küldte volna a halálba.

A nő szombaton, május 10-én este fél hét körül bicajozott a Vörösmarty utca elején. Az egyirányú útszakasz mellett, az út és a villamos sínek között, egy szűk részen tekert. Másodpercek alatt következett be a baj, ő pedig a síneken feküdt!

- A villamossínbe beakadt a bicajom kereke, elvesztettem felette az irányítást és a földre zuhantam, mozdulni sem bírtam – kezdte el mesélni a Borsnak Tímea.

Itt érte a baleset az édesanyát:

A nő a sínekre esett / Fotó: Google utcakép

Hihetetlen, ami ezután történt: amint meglátták, hogy mi történt vele, az utcában közlekedők egy emberként fogtak össze, hogy megmentsék. Miközben Tímea a sínen feküdt, a villamos felé közeledett! Az emberek versenyt futottak az idővel. Először egy fiatal férfitól jött a segítség.

Egyből odarohant hozzám és kérdezte, hogy miben segítsen. Akkor láttam meg, hogy jön a villamos. Egész testemmel a villamossínen feküdtem!

- idézte fel az anyuka, aki szerint ekkor uralkodott el rajta és másokon is a pánik.

- Pont arra járt egy orvosi ügyeletes autóval, aztán egy rendőrautó is megállt, és egy autós is rögtön segíteni akart! Nagyon rossz helyen estem el a biciklivel, egy forgalmas szakaszon, dugót is okoztam, mert a mentő is ott állt meg. Meghalhattam volna, ha nem segítenek azonnal. Eltört a térdem, mozdulni sem bírtam – fojtatta Tímea.

Tímea pokoli fájdalmakat élt át a beleset után a fájdalomtól / Fotó: Bors olvasó

Műtét várt rá

Végül ketten emelték le a sínekről. Amikor a mentősök kiértek, rögtön látták, hogy komoly sérülései vannak. Ott helyben sínbe tették a lábát, iszonyatos kínt élt át.

Azt hittem, hogy elájulok a fájdalomtól, légzőmaszkon keresztül kaptam fájdalomcsillapítót.

– emlékszik vissza Tímea a borzalmas percekre.