Különleges fotókat mutatott Csobot Adél: így még te sem láthattad az énekesnőt

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 16:05
A közösségi oldalán mutatta meg a képeket.
Csobot Adél az utóbbi időben nem annyira aktív a közösségi oldalán. Inkább csak élete fontosabb pillanatokat osztja meg a rajongókkal. Ez most is így történt.

Hegyes Berci és Csobot Adél
Különleges fotókat mutatott Csobot Adél Fotó: Szabolcs László

A csinos énekesnő egy friss fotósorozattal jelentkezett az Instagram-oldalán, amelyekből kiderül, hogy a minap fellépett Szegedi Szabadtéri Játékok egyik előadásán, a Három testőrön. A képeken Csobot Adél egy különleges, régi korabeli női ruhában látható.

Első Szegedi Szabadtéri Játék

- olvasható az énekesnő bejegyzésében.

Mutatjuk a Csobot Adélról készült káprázatos képeket:

 

