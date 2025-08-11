Különleges fotókat mutatott Csobot Adél: így még te sem láthattad az énekesnőt

Csobot Adél az utóbbi időben nem annyira aktív a közösségi oldalán. Inkább csak élete fontosabb pillanatokat osztja meg a rajongókkal. Ez most is így történt.

Különleges fotókat mutatott Csobot Adél Fotó: Szabolcs László

A csinos énekesnő egy friss fotósorozattal jelentkezett az Instagram-oldalán, amelyekből kiderül, hogy a minap fellépett Szegedi Szabadtéri Játékok egyik előadásán, a Három testőrön. A képeken Csobot Adél egy különleges, régi korabeli női ruhában látható.

Első Szegedi Szabadtéri Játék

- olvasható az énekesnő bejegyzésében.

Mutatjuk a Csobot Adélról készült káprázatos képeket: