Ukrajnában állami szinten finanszírozzák a Magyarország-ellenes lejárató kampányt

Az elmúlt napok eseményei - lásd kémbotrány - azt mutatják, hogy a Tisza Párt és Ukrajna vállt vállnak vetve indított lejárató kampányt Magyarország ellen. Először Magyar Péterék álltak elő egy, a honvédséget lejáratni akaró hangfelvétellel, majd egy nappal később Ukrajna jelentette be, hogy magyar kémeket fogtak el Kárpátalján. Hogy véletlen lenne a két történet? Aligha...

A kémbotrány a legújabb fejezete a magyarellenes ukrán propagandának, amibe ezúttal már a Tisza Párt is beszállt

Kocsis Máté: A Tisza Párt kapcsolatai sérthetik a magyar szuverenitást

A Tisza Párt rendelkezik olyan ukrán kapcsolatokkal, amelyek sérthetik az ország szuverenitását

– jelentette ki Kocsis Máté a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. A Fidesz frakcióvezetője a múlt csütörtökön nyilvánosságra hozott honvédségi jelentésre utalva elmondta, Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök a NATO vezérkari főnöki értekezletein teljesen mást mondott Magyarország képviseletében, mint amit itthon az erről szóló jelentésében leírt.

"A vezérkari főnök a közgyűlések jegyzőkönyvei alapján kifejezetten ukránbarát álláspontot képviselt, emellett felszólalásait a „Szlava Ukrajini!" (Dicsőség Ukrajnának!) felkiáltással zárta"

– emlékeztetett, majd hozzátette: ezen tetteivel egyáltalán nem képviselte a mandátumát és megszegte a háború befejezésére, a fegyverszállítások leállítására vonatkozó hivatalos magyar álláspontot

Kocsis Máté rámutatott: a csütörtökön megjelent jelentést követően Magyar Péter az egész balliberális sajtót felhasználva rátámadt a Magyar Honvédségre és egy olyan hangfelvételt mutatott be, amit maga a honvédelmi miniszter is közzétett, illetve a kormány hivatalos honlapján is megtalálható.

Szijjártó Péter: Felpörgött a magyarokkal szembeni lejárató kampány

Szijjártó Péter a kémbotránnyal kapcsolatban úgy fogalmazott: az elmúlt napokban sem született semmiféle olyan információ, sem formális, sem informális úton, amely azt mutatná, hogy a kijevi kémvádak ügyében „ne egy óriási, Ukrajnában államilag finanszírozott és irányított, Magyarország-ellenes lejárató kampánnyal, lejárató propagandával állnánk szemben”.

Kifejtette, hogy amióta zajlik a háború, és amióta a magyar kormány világossá tette azt, hogy nem küld fegyvereket és pénzt, nem számolja fel az energetikai együttműködést Oroszországgal, azóta folyik egy propagandaháború Magyarországgal szemben Ukrajnában, és ennek folyamatosan jönnek az újabb és újabb fejezetei, mint például előző pénteken.

A kárpátaljai magyarok jogairól május 12-re tervezett tárgyalások kapcsán úgy vélekedett, hogy az idő most kevésbé alkalmas erre a magyarokkal szembeni lejárató kampány felpörgése miatt.