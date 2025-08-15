Új életet kezdhetett a Fekete Vonat hajléktalanná vált sztárja: „Már abban az ingatlanban élek, amit ő bérel nekem”

Az elmúlt időszakban Fehér Tibor, azaz Beat nehéz helyzetbe került, szó szerint embert próbáló időszakot tudhat a háta mögött. Kálváriája a Fekete Vonat teltházas Aréna-koncertjével kezdődött. Amit nyilvános balhék, sárdobálás és nélkülözés követett. Ha még ez mind nem lett volna elég sorscsapás a zenész autója, ami az otthona volt kigyulladt egy józsefvárosi áruház parkolójában.

L.L. Junior, Mohamed Fatima és Beat a Fekete Vonat Aréna koncertje előtt álltak össze újra

Ám most nagyon úgy fest, hogy fordult vele a kocka és némi jó szerencse mosolygott rá egy titokzatos jótevő által. Lukács Adorján és a titokzatos jótevő együttes erővel próbálják most talpra állítani Beatet a reménytelenségből.

A hihetetlen fejleményekről most maga Beat szólalt meg a Ripostnak:

„A hír igaz, valóban van egy jótevőm, aki ajánlatot tett nekem. Kijelentette, hogy amennyiben részt veszek egy rehabilitáción és az elvárt igényeknek megfelelően viselkedek, akkor segít nekem abban, hogy visszataláljak a helyes útra és újra a régi fényemben tündököljek. Konkrétan lakhatási segítséget ajánlott fel, és finanszírozást a dalaimmal, illetve a lemezemmel kapcsolatban, ami remélem, hogy meg fog jelenni a közeljövőben” – ismerte el a rapper, aki azt is részletezte, hogy milyen normáknak kell megfelelnie a megbeszéltek alapján.

„A drogos mivoltomat teljesen el kell felejtenem és magam mögött kell hagynom. Az életvitelemet teljesen rendben kell szednem. Megállapodást kötöttünk. Érzem magamban az erőt, ilyen lehetőséget egyszer kap az ember... vagy egyszer sem! Minden rajtam múlik, most mindent elérhetek, viszont ha elrontom, akkor semmim sem lesz. Én bízok ebben az ajánlatban, ebben a jótevőben. Elvárja tőlem, hogy méltó legyek ahhoz, ami tényleg vagyok.”

Már abban az ingatlanban élek, amit ő bérel nekem.

„Az ígéreteinek megvalósulása elkezdődött, innentől teljesen rajtam múlik, hogy ezzel hogyan élek. Nyilván a feltétele az, hogy minden drogtól mentes legyen az én létezésem. Amiket kér, azok nem olyan nagy dolgok. Persze ez nézőpont kérdése, de igyekszem megfelelni mindennek, amit ő elvár tőlem. Ez már három napja teljesül, hamarosan elkezdek egy tényleges rehabilitációt és állok elébe annak, ami rám vár. Jelenleg várom a fejleményeket.”