Charli XCX az angol Nótár Mary? A rajongók szerint igen

Nótár Mary
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 14:00
Sziget fesztiválCharli XCX
A TikTokon állítják, Charli XCX és Nótár Mary olyan hasonlóak, hogy sokak szerint a brit popcsillag a magyar sztát klónja. Nótár Mary rajongói akcióba lendültek a neten, pedig a két énekesnő zenéje nem is különbözhetne jobban.

TikTokon robbant a mém: Charli XCX külsőleg akár Nótár Mary angol változata is lehetne. A kommentelők nem bírtak magukkal, bár a vicces párhuzam sokakat megnevettetett, hiszen a két énekesnő zenei világa teljesen eltér. Charli XCX a kísérletező, futurisztikus popban utazik, míg Nótár Mary a magyar nóta hagyományait modern köntösbe öltözteti.

nótár mary
A Nótár Mary dalok sokak számára ismertek itthon (Fotó: Bánkúti Sándor)

Úristen, Nótár Mary kis bugyiban flangál a színpadon!

A TikTokon az emberek alig hittek a szemüknek: Nótár Mary kis bugyiban szeli át a színpadot, legalábbis hasonlóan nézett ki, hasonlóan mozgott. De figyelem: mindez csupán optikai csalódás! A brit popdíva csak hasonlít a magyar nótakirálynőre, hiába árasztották el Charli Szigetes koncertfelvételei alatt a kommentszekciót Mary rajongói.

@odetteljes nagy bulit csinalt azert #szigetfestival #charlixcx #bratsummer ♬ Kicsiszívem - Nótár Mary

A külső nem mindent

TikTokon rengetegen osztották meg a hasonlóságot, és a mémek sorra születtek. Az összehasonlítás azonban csak a külalakra igaz: Charli XCX és Nótár Mary hangzásvilága, stílusa és színpadi karaktere messze áll egymástól. Mégis, a kommentelők élvezik a játékot: „Notár XCX!” – írják viccesen, és sokan kérik, hogy legyen hosszabb videó a témában.

20250514_Sarlóspuszta_SugarBird_MG_MW 154
Nótár Mary koncertek folyamatosan vannak, tele van munkával (Fotó: Mediaworks archív)

Miért vicces az egész?

A TikTok-felhasználók számára a külső hasonlóság azonnali humorforrássá vált. A „csinálhattad volna hosszabbra, még elnéztem volna” hozzászólás pedig mutatja, mennyire szórakoztatja az embereket ez a váratlan vizuális párhuzam. Zenei műfajuk ugyan teljesen más, de a mém ereje abban rejlik, hogy a külalak könnyen összekeverhető.

