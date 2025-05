Most jött a rendkívüli hír: traktor és vonat ütközött, sok a sérült

Vonatbalesetet szenvedett az Egyesült-Királyság egyik járata. A vonat Manchestertől Cardiffig tartott, az úton azonban borzalmas baleset érte. A járt az egyik vasúti átjárón áthaladó traktor és annak utánfutójába ütközött. Szerencsére, a vonat nem siklott ki az ütközéstől, de a járaton utazó 66 ember közül többen kisebb sérüléseket szereztek.

A két jármű ütközése sok időre akadályozza a vasúti forgalmat Forrás: Travelo

A hatóságok elmondása szerint a földműveléshez használt járműbe hajtott bele az öt kocsit maga után húzó vonat. A helyszínt gyorsan elárasztották a mentők, rendőrök és a tűzoltók is. A baleset miatt csak kisebb sérülések következtek be, a hatóságok elmondása szerint 6 embert a mentősök a helyszínen elláttak. Az ütközés miatt a környék vasúti közlekedése egy időre teljesen megbénul. Az utasokat vonatpótló járművel szállítják el a helyszínről - írja a The Sun.