Megrázó búcsú: kéz a kézben hunytak el a tini barátnők

Kéz a kézben vesztették életüket a kamaszlányok. A tragédia két nagyon jó barátnő, a 17 éves Kiea McCann és az egy évvel fiatalabb Dlava Mohamed életébe került egy olyan sofőr miatt, aki utasai kérését figyelmen kívül hagyva a megengedett sebességen felül száguldott az úton, majd egy fának csapódott. A 61 éves Anthony McGinn feladata volt, hogy elvigye a legjobb barátnőket egy bálra az írországi Monaghan városába. Oda azonban már doha nem érkeztek meg a lányok...

Kiea McCann (balra) és Dlava Mohamed Fotó: Largy College

A tragédia okozóját elítélik

McGinnt a jövő héten ítélik el, miután bűnösnek vallotta magát veszélyes, súlyos testi sérülést okozó vezetésben. A kihallgatásokról szóló feljegyzésben a férfi arról számolt be, hogy nem emlékszik arra, hogy előzött volna egy járművet, vagy hogy gyorsan hajtott volna – írja a The Mirror. Az autóban az elhunyt lányokkal együtt utazott Dlava húga, Avin is, aki számos sérülést szenvedett. Neki most a baleset okozta sokk mellett nővére elvesztését is fel kell dolgoznia.

Csak annyit tudok, hogy gyorsan hajtott és zenét hallgatott. Mondtam neki, hogy lassítson. Nem válaszolt. Nagyon gyorsan vezetett, és ez megijesztett. Egyik lány sem szólt semmit

– emlékezett vissza az első ülésen ülő utas, Oisin Clerkin.

McGinn ügyvédje, Breffni Gordon enyhítő körülményként elmondta, hogy a sofőr bűnösnek vallotta magát, emellett nagyon súlyosan megsérült a balesetben. Őszinte megbánást tanúsított, és hivatalosan bocsánatot kért lányok családjától és barátaitól.

Kéz a kézben hunytak el a barátnők

A tárgyalás során egy megrendítő részletre is fény derült: a balesetet követően egymás kezét fogva fektették le a lányokat, akik már a helyszínen belehaltak sérüléseikbe.

Kiea és a legjobb barátnője életét elrabolták

– jelentette ki a tinilány édesanyja, hozzátéve: szeretett lányuk egy sírkövet kapott a 18. születésnapjára a felelőtlen sofőrnek köszönhetően.