Természeti katasztrófa közeleg: Retteghetnek a turisták a japán Baba Vanga jóslata szerint

Rengetegen ismerik a Bulgáriában született misztikum, Baba Vanga nevét. A vakon született asszony 1996-ban hunyt el miután több rémisztő jóslatot is "megálmodott". Köztük a szeptember 11-ei ikertornyok pusztulását és Diana hercegné halálát is. Ryo Tatsukinak abban a megtiszteltetésben van része, hogy a japán Baba Vangának is nevezik. Ugyanis a művész szintén előre közölt olyan dolgokat , amelyek később beteljesültek. Ezek közül a legrémisztőbb az a 2011-es cunami volt Tohoku térségében, amit egy óriási földrengés okozott és amely végül több mint 18 ezer ember életét követelte.

Rettegnek jóslata miatt a turisták. Fotó: Pexels

De Ryo Tatsuki ezen felül az 1999-ben megjelent, A jövő, amit láttam című könyvében több olyan szintén baljóslatú kijelentést tett, amik szintén valóra vált: ilyen például Freddie Mercury halála vagy épp az 1995-ös kóbei földrengés.

Ennek okán pedig többen is rettegnek attól, hogy idén, 2025. július 5-ére tett jóslata is valóra fog válni, miszerint a nyár középső hónapjának elején Japán és Fülöp-szigetek között egy tengerfenéken történt repedés háromszor nagyobb cunamival fog majd járni, mint a Tohokus tragédia. Majd mindezek után Japán óceánjain a víz forrni fog egy vízalatti vulkánkitörésnek miatt. A katasztrófa pedig Japánt, Indonéziát, Tajvant és a Mariana-szigeteket is érinteni fogja.

Figyelmeztetését pedig komolyan vették az érintett területeket látogatni tervező turisták, akik sorra mondják le útjukat Ryo Tatsuki miatt. Egy Hong Kong-i utazási iroda ugyanis közölte, a Japánba tett foglalások 50 százalékkal csökkentek az elmúlt hónapokban. Amin nem segít az sem, hogy a kínai nagykövetség arra hívta fel a figyelmet, hogy, akik Tokióba utaznak, azok készüljenek fel aanak a lehetőségére, hogy bekövetkezhet egy természeti katasztrófa - írja a LadBible.