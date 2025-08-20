UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Azt se bánnám, ha felakasztaná magát! – lánya gyilkosának üzent a 12 évesen megölt Rebeka édesanyja

gyerekgyilkos
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 07:00
Tiszarádgyerekgyilkosságtragédia
Lezárta a nyomozást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a tiszarádi tragédia ügyében, az iratokat pedig vádemelési javaslattal megküldte az ügyészségnek. Mária, a kis Rebeka édesanyja a Borsnak szívszorító részleteket árult el a gyerekgyilkosság körülményeiről, és kifejtette: azt se bánná, ha az elkövető a börtönben felakasztaná magát.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Közel egy év telt el a tiszarádi gyerekgyilkosság óta, a rendőrség pedig lezárta az emberölés, illetve a tizenkettedik életévét be nem töltött személy elleni szexuális erőszak ügyében indított a nyomozást, és az anyagot megküldte az ügyészségnek vádemelési javaslattal. Mint arról többször beszámoltunk, a 12 éves Rebeka eltűnését 2024. szeptember 22-én jelentette be a családja, a rendőrségen. Mint kiderült, a gyermeket az édesanyja négy testvérével együtt gyakran hagyta az édesanyjánál, a gyerekek nagymamájánál. Rebeka egy nap szögbe lépett, aztán a nagyszülő megkérte az ideiglenesen náluk lakó 32 éves rokont, Dávidot, hogy a kislányt kísérje el az orvoshoz. A gyanú szerint azonban a beteges hajlamú férfi a gyermeket egy erdős területre csalta, ahol megfojtotta. Dávid a rendőrségen azt vallotta, hogy szerelmi kapcsolatban állt Rebekával, ám ezt a rokonok és a gyászoló édesanya sem hiszi el.

gyerekgyilkos
A gyerekgyilkos felelhet a tettéért  Fotó: Pexels

Az anya szerint hazudott a feltételezett gyerekgyilkos

"Nem telik el nap, hogy ne gondolnék az én kis Kingámra. A hivatalos neve Rebeka Kinga volt, de én mindig a második keresztnevén szólítottam, mert azt jobban szerette" – mondta a Borsnak Mária, és hozzátette: a gyilkosnak sosem fog megbocsátani.

Azt se bánnám, ha a börtönben felakasztaná magát! Remélem, elnyeri a méltó büntetését! Hozzáteszem, abban biztos vagyok, hogy hazugság, hogy együtt volt a lányommal. Kinga mindig mindent elmondott nekem, de azt egy szóval sem említette, hogy bármit is érzett volna Dávid iránt. A kislányom még gyerek volt, igaz, jóval idősebbnek nézett ki

 – magyarázta az édesanya, aki úgy véli, Dávid azért mondhatta az egyenruhásoknak, hogy párkapcsolatban állt a gyermekkel, mert azt hitte, hogy ez enyhítő körülménynek számít. Ha Máriának ebben igaza van, a férfi tévedett, hiszen a beleegyezési korhatár a magyar törvények szerint a 14. életév.

Mária rendszeresen látogatja gyermeke sírját.

A temetésén nem lehettem ott, mert Tiszarádon sokan engem hibáztattak a tragédiáért, és a rendőrök is azt javasolták, hogy inkább utólag rójam le a kegyeletemet, nehogy elszabaduljanak az indulatok a búcsúztatón. Az édesanyámtól tudom, hogy azt az egy kérésemet tiszteletben tartották, hogy az általam vásárolt hófehér ruhában fektessék a koporsóba. Én már jó ideje nem lakom ott. Ha sikerül valahol végleg letelepednem, szeretném a gyermekemet átvinni az új településemre. Szeretném, ha a közelemben nyugodna 

– csuklott el Mária hangja.

Mária rendszeresen látogatja a kislánya sírját  Fotó: Olvasói

Az édesanyától megtudtuk: a Rebekával együtt gondozott négy gyermeke a tragédia óta nevelőszülőkhöz került, de rendszeresen látogatja őket.

Rólam nagyon sok hazugságot terjesztettek. Azt is mondták, hogy koldulni küldtem a gyerekeimet, de soha nem tettem ilyet. Napszámosként dolgoztam a mezőgazdaságban, hogy mindent megadhassak a családomnak. Az életünk akkor lett igazán nehéz, amikor Kinga édesapja megbetegedett. A fél lábát amputálták, de ez sem mentette meg az életét, a rák két éve elragadta tőlünk

 – mondta a családanya.

Mária megfogadta: mindenképpen visszaszerzi a gyermekeit, mert szerinte nála jobban senki sem szereti őket.

"Szerencsére a nevelőszülők rendesek velük, de akkor is én hoztam őket a világra. Amikor meglátogatom őket, mindig elmondom nekik, hogy éljenek becsületesen, de lopjanak, és ne bűnözzenek. Kinga is azt szeretné, hogy jó életük legyen, és soha ne ismerjék meg a rácsok mögötti világot."

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu