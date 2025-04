Hátborzongató jóslatot tett a japán Baba Vanga: három hónapon belül katasztrófa sújt le ránk!

Baba Vanga, eredeti nevén Vangeliya Pandeva Gushterova, egy bolgár misztikus volt, aki még gyermekként vesztette el a látását, ám ezzel egy időben elnyerte a jövőbe látás képességét. A feltételezések szerint a nő előre látta Diana hercegné 1997-ben bekövetkezett halálát és a 2004-es indiai-óceáni szökőárat. Baba Vanga ugyan még 1996-ban meghalt, ám most úgy tűnik, hogy Japán egy hasonlóan hátborzongató jóslatokkal rendelkező egyénnel rendelkezik. A jövendőmondó és egykori mangaművész, Ryo Tatsuki jóslatai ugyanis - állítása szerint -, nagyon élénk álmok formájában érkeznek, amelyek az 1980-as évek óta jelentkeznek nála.

Baba Vanga számos hátborzongató jóslatot tett, ám úgy tűnik, Japánban egy idős hölgy folytatja, amit ő elkezdett.

A 70 éves asszony még 1999-ben adott ki egy mangát, The Future I Saw címmel, amely a legvadabb álmain alapul, és ami az elmúlt hónapokban és években új követőkre tett szert, miután az olvasók elkezdték összehasonlítani az egykori mangaka által megjósoltakat a valós eseményekkel. Ez alapján Tatsuki egy meglehetősen aggasztó figyelmeztetést adott ki, egy olyan esemény miatt, amely még ebben az évben, júliusban be fog következni: a jóslat szerint az óceán "forrni fog" Japántól délre, ami katasztrófát jelenthet az ország számára. Sokan az álmot a tenger alatti vulkánkitörésként értelmezik, amely elég erős lenne ahhoz, hogy egy úgynevezett megaszökőárat váltson ki. Tatsuki azt is megjósolta, hogy a szökőárnak óriási becsapódási zónája lesz, amely elegendő lenne ahhoz, hogy hatalmas pusztítást hajtson végbe Japánban, Tajvanon, Indonéziában és az Északi-Mariana-szigeteken. A szakértők azonban óvatosságra intettek ezzel kapcsolatban, mivel szerintük semmilyen tudományos alapja nincs a nő állításainak.

Ami Tatsuki korábbi jóslatait illeti, úgy gondolják, hogy helyesen jósolta meg Freddie Mercury 1991-ben bekövetkezett halálát, az 1995-ös, halálos áldozatokat követelő kóbei földrengést, valamint a Covid19-világjárványt is – írja a Unilad.