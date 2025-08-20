UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Nem hiszed el, mit tett Galamb Alex, az ország kedvenc roma pékje!

Galamb Alex
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 07:30
Galamb AlexékSzent Istvánkenyér
Galamb Alex süthette Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szent István-napi kenyerét. Az ország kedvenc roma pékje ezt hatalmas megtiszteltetésnek érzi, hiszen azt jelenti számára, hogy a többségi társadalom befogadta.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Újabb komoly elismerést kapott Galamb Alex. Immár három éve az ország kedvenc roma pékje süthette vármegyéje Szent István-napi kenyerét. Galamb Alex a pandémia idején vált országosan ismert és elismert fiatallá. 

Az ország kedvenc roma pékje, Galamb Alex süthette a vármegye kenyerét
Az ország kedvenc roma pékje, Galamb Alex süthette a vármegye kenyerét  Fotó: Olvasói

A férfi a saját házába hívta a falujában, Hernádnémetiben élő szegény gyerekeket, hogy megmutassa nekik, hogyan készül az ízletes kakaós csiga. A pékről a Bors is riportot közölt, majd részben ennek hatására cégek és magánszemélyek is a kezdeményezés mellé álltak. Ellátták gépekkel és alapanyaggal, nem sokkal később pedig Alex létrehozta a Sütni Jó! Alapítványt.

Az ország kedvenc roma pékjét, Galamb Alexet befogadta a társadalom

A férfi ma már három gyermeket nevel a feleségével, de a kis pártfogoltjairól sem feledkezik meg: továbbra is óvja őket az elzülléstől, hetente több alkalommal is tanítja őket az alkotás szépségére.

Alex mélyszegénységben nevelkedett, mégis sikerült kitörnie, miután bekéredzkedett a miskolci gyermekvárosba. Ma már oktatóként dolgozik az egykori szakképző iskolájában, miközben egyetemen tanul tanító szakon.

A fiatal férfi büszke rá, hogy egyre több pozitív visszajelzést kap az emberektől.

Régen elültek mellőlem a villamoson, ma már ők jönnek oda hozzám beszélgetni. Ezt a tevékenységem mellett a médiaszerepléseimnek is köszönhetem, hiszen azok által kapok lehetőséget, hogy széles körben kifejtsem, mit gondolok az életről. A gyerekekkel is azt szeretném megértetni, hogy kellő alázattal és szorgalommal ki lehet törni a szegénységből. Ha nekem sikerült, bárki bármit elérhet. Régen minden esélyem megvolt rá, hogy bűnözővé váljak, de a helyes utat választottam, és megbecsült tagja lettem a társadalomnak

 – magyarázta Alex.

kedvenc roma
A finomság szétosztásában Vanessza is segített  Fotó: Olvasói

A pék a vármegye felkérésére egy 3 kilós kenyeret sütött, a kislánya, Vanessza segítségével. Mivel tudta, hogy az augusztus 18-ra kitűzött ünnepségre 200 embert hívtak meg, még két, egykilós kenyeret is készített.

"Jóleső érzés volt, hogy a kenyerek az utolsó morzsáig elfogytak, igaz, mindenkinek csak egy jelképes falatka jutott. A finomság szétosztásában Vanessza is részt vett, és be kell vallanom, hogy a lányom bizony népszerűbb volt, mint én" – mosolygott végül a családapa.

 

