Erre már nem lehet felkészülni: harmadfokú hőségriasztással veszi kezdetét a hétvége

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 06:30
Mutatjuk, milyen idő köszönt ránk a napokban!
Tetőfokára hág az előző napok kánikulája, ami miatt az ország középső részén harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe. Szombaton a ragyogó napsütés mellett azonban gomolyfelhők is megjelennek, amelyekből az északnyugati tájakon záporra, zivatarra is számíthatunk. Délutántól megerősödik a szél is. Az egész országra kiterjedő forróságra készülhetünk, 35-40 fokos maximumokkal.

Harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe szombaton. Fotó: HungaroMet

Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására eső, zápor, zivatar alakulhat ki. Az ÉNy-i szél több helyen is erőssé válhat. A hőség enyhül, 29-36 fok között lesz a nappali hőmérséklet.

 

Hétfőn visszatér a napsütéses idő, csapadék nem várható. A hőség folytatódik, 30-32 fokra lehet számítani.

 

Kedden többnyire derült, vagy enyhén felhős lesz az ég, eső nem várható. Az északi szél időnként élénkebbé válik. A hőmérséklet délután 27 és 33 fok között alakul - írja a Köpönyeg.

 

