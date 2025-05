Kétségek gyötrik a pápa szabóját: nem tudja, lesz-e még munkája

Pápa szabója – csak így nevezik Raniero Mancinellit, aki Róma egyik szűk utcájában vezeti családi szabóságát, amit feleségével, lányával és unokájával működtet. A Vatikánhoz közeli műhelyben készült a leendő pápa új ruhája, három méretben.

A pápa szabója az új öltözékkel. Fotó: NurPhoto via AFP

XVI. Benedek és Ferenc pápa is Mancinellinél készíttette a kizárólag fehér színű öltözéket, amit nagyon kényes gyapjúszövetből varrtak. Kétnaponta kell mosni, mert hamar piszkolódik. Ezért a szabó rögtön legalább 12 darab ruhát készít az aktuális egyházfőnek. Ebben jelenik meg megválasztása után az új pápa a Szent Péter-bazilika központi erkélyén.

A fehér ruha különbözteti meg a mindenkori pápát az egyház többi tagjától, és teszi jól felismerhetővé a hívek számára

– magyarázza a szabó, miért jut a fehér szín főszerephez a pápaválasztás után.

Mancinelli a hófehér, pápai reverendával Fotó: NurPhoto via AFP

Ferenc egyszerűbbé tette a pápa viseletét

Mancinelli először Ferencnél szakított azzal a hagyománnyal, hogy a reverendát 33, apró fehér gomb díszíti. A Krisztus életkorát idéző díszítő elemek nagyban nehezítették az öltözködést, ezért a szabó csökkentette a számukat.

Ferenc megválasztásakor, 2013-ban, egyébként a lehető legegyszerűbb szövetet kérte a reverendájához. Ennek négyzetméterenként 220 grammos tiszta, olasz gyapjúszövet volt az alapanyaga. Az új pápa ruhája is ebből készül. Ferenc már nem használta a vörös bársony köpenyt, a mozzettát, csak a stólát és a mitrát. A stóla a papi hatalom jelképe, s minden pap hordja, többek között mise és gyóntatás alatt. A mitra, amit a fejükön viselnek, régen sokkal díszesebb volt, de Ferenc pápa kérésére egyszerűbb lett. Ez az egyszerűbb kivitelű öltözék készült most el az újonnan megválasztott pápának is, akinek személyéről a konklávé dönt.