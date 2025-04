Ezek voltak Ferenc pápa legcsodálatosabb pillanatai

Ferenc pápa mindenkit megdöbbentett amikor lábat csókol Dél-Szudán vezetőinek (Fotó: AFP)

Szerény otthon: 1903 óta Ferenc pápa az első pápa, aki úgy döntött, nem költözik be az Apostoli Palotába. A Szentatya a pápai lakosztály helyett abban a vendégházban kívánt maradni, ahol a konklávé kezdete óta lakott. A pápa szerint a szerény otthon alázatra és megértésre tanítja az embert, ezért elutasította a pápai lakosztályát.

“Pápa-mobil”: Ferenc pápa már a kezdetektől elutasította a hagyományos luxusautó használatát, az erősen páncélozott járművet, amelyet a pápai szállításra szoktak alkalmazni. Inkább egy nyitott autóval közlekedett, hogy közelebb lehessen az emberekhez, és személyes kapcsolatokat építhessen.

Lamborghini árverése: 2017-ben Ferenc pápa egy Lamborghini Huracán sportkocsit kapott ajándékba, amit azonnal jótékonysági aukcióra bocsátottak. A kocsi 815 000 eurót hozott, amelyet teljes egészében a szegények megsegítésére fordítottak.

Ferenc Pápa jótékonysági célra fordította ajándékba kapott luxus autóját (Fotó: Notimex via AFP)

Titkos találkozó sátánista csoporttal: Egy rejtélyes történet szerint Ferenc pápa titokban találkozott egy volt sátánista kultusz tagjával, aki megtért és hívő keresztény lett. A találkozóról keveset tudunk, de a történet azt sugallja, hogy a pápa mindenkivel hajlandó találkozni, függetlenül a múltjától.

A lábmosás hagyománya: Minden Nagycsütörtökön Ferenc pápa következetesen megtartotta a hagyományos lábmosás szertartását, ám nem a megszokott módon: nem csupán férfiaknak, hanem női híveknek, muszlimoknak, sőt, börtönlakóknak is elvégezte ezt a szimbolikus cselekedetet. Ezzel a döntéssel a pápa a vallási és társadalmi határokon túlra nyújtott kezet, és olyan személyeknek is kifejezte tiszteletét, akik sokszor az egyház vagy a társadalom perifériáján élnek. Az ő befogadó hozzáállása nemcsak a szeretet, hanem az egyenlőség és a megbecsülés üzenetét is közvetítette, rávilágítva arra, hogy a keresztény értékek minden ember számára szólnak, függetlenül háttértől vagy státusztól.