Megdöbbentő CIA-akták láttak napvilágot – így bukkanhattak a frigyláda nyomára

Új akták láttak napvilágot, amelyek azt bizonyíthatják, hogy a CIA talán pszichikai képességeket használt a történelem egyik leglegendásabb ereklyéje, a frigyláda megtalálására. A több ezer éves bibliai láda évszázadokkal ezelőtt eltűnt, és azóta generációk találgatják, vajon hol lehet.

Fotó: Unsplash

Anna Paulina Luna kongresszusi képviselő újra felélesztette az érdeklődést a szent ereklye iránt, miután ráirányította a figyelmet a CIA 1988-as, titkosítás alól feloldott dokumentumaira, amelyek állítólag pszichikai "távolbalátást" használtak a nyomkövetéshez.

A CIA állítólag megtalálta a frigyládát.

- mondta Luna a Joe Rogan Experience műsorban.

A dokumentumok részletezik, hogy a 032-es számú "távolbalátót", akit arra képeztek ki, hogy pszichikai úton érzékeljen távoli tárgyakat, egy ismeretlen célponthoz tartozó koordinátákkal látták el. A megfigyelő jegyzetei állítólag egy fából, aranyból és ezüstből készült ládát írnak le, amely egy sötét, nedves földalatti helyen rejtőzik egy közel-keleti régióban.

Ezek a dokumentumok a CIA Sun Streak-projektjének részét képezték, amely a hidegháború idején a pszichikai jelenségek hírszerzési célú vizsgálatát szolgálta

- áll a feljegyzésekben, amelyeket 2000-ben hoztak nyilvánosságra.

Nem tudjuk, meddig jutottak. Nekem mindenképpen vannak kérdéseim, de ez nem lenne az első alkalom, hogy egy kormány keres valamit, főleg mivel egyesek úgy vélik, a frigyláda szuperfegyverhez hasonló erőkkel bírt.

- tette hozzá Luna.

Kiemelte, hogy személyesen is folytatni tervezi a keresést.

Egyes történészek úgy vélik, hogy a frigyládát eredetileg a Szentek Szentjében őrizték, a jeruzsálemi templom legbelső kamrájában, mielőtt a babiloniak Kr. e. 586-ban elpusztították azt. A legendák szerint Etiópiába is kerülhetett, ahol talán ma is a sioni Szűz Mária templomban található. A brit kutató, Graham Hancock az utóbbival ért egyet, és állítása szerint egyes őrök állítólag szürkehályogban szenvednek, feltehetően sugárfertőzés miatt.

Luna, aki egy etióp ortodox pappal is konzultált, megemlítette, hogy az illető nagyon optimista volt. Bár a láda létezésére eddig nem találtak kézzelfogható bizonyítékot, a CIA dokumentum azt állítja, hogy 1988-ban lokalizálták.