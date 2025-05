Miért a galamb a béke szimbóluma?

A szimbólumok az emberiség kezdete óta fontos szerepet töltenek be a mindennapokban, főként a vallásban, a művészetekben, de a társadalmi életben is. Egyebek mellett azért is annyira népszerűek, mert egyetlen egyszerű képben foglalnak össze egyetemes gondolatokat, érzéseket, elveket. A következőkben bemutatjuk a fehér galamb és a békegalamb szimbólumok eredetét és jelentőségét.