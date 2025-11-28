Ő a legmenőbb nagypapa: Eminem unokája így élvezi a világsztár koncertjeit – videó

Eminem unokája, Elliott Marshall McClintock még csak idén született, de már élőben élvezheti nagyapja koncertjeit. A rapper lánya, Hailie Jade Scott az Instagramon osztotta meg, ahogy a kis Elliottal együtt nézik végig a rapper hálaadásnapi fellépését.

Eminem unokája így élvezi nagyapja fellépéseit Fotó: Henry McGee

A Just a Little Shady podcast műsorvezetőjének fia számára az első ünnepi szezon máris különlegesen alakult. Eminem november 27-én Jack White-tal állt színpadra a Detroit Lions és a Green Bay Packers futballmeccsén.

Eminem unokája csodálva nézte nagyapját

A kis Elliott hatalmas fülvédő fejhallgatóval, de láthatóan nagy örömmel élvezte a koncertet. Egy felvételen az is látszik, ahogy az anyuka a "nagypapa" szót tátogja neki, miközben Eminemre mutat a színpadon.

Hailie Jade férjével, Evan McClintockkal közös képet is megosztott: a család a Detroit Lions támogatása jeléül kékbe öltözve jelent meg.

Elliott idén márciusban született. Bár érkezését a közösségi médiában is bejelentették, Hailie terhességéről először Eminem 2024 októberében megjelent Temporary című videóklipjében tettek utalást.

A pár a magánéletét többnyire távol tartja a nyilvánosságtól, de Hailie időnként mégis megoszt pillanatokat az anyaság világából, például férje első apák napjáról.

A legszebb élmény volt látni, ahogy apává válsz. Ez az első három hónap tele volt szeretettel, késő estékkel és közös tanulással, és el sem tudom képzelni, hogy mindezt nélküled csináljam. Boldog első apák napját!

- írta akkor Hailie.

A pár 2016-ban ismerkedett meg a Michigani Állami Egyetem hallgatóiként, és több évig randevúztak, mielőtt 2023 februárjában eljegyezték egymást. 2024 májusában egy meghitt szertartás keretében házasodtak össze - írja a People.