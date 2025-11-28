Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Lemondott "Ali Baba", az ukrán elnöki hivatal vezetője

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 17:00
Zelenszkij jelentette be, hogy lemondott Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője.
Lemondott Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője. A hírt Volodimir Zelenszkij ukrán vezető jelentette be a Telegramon közzétett videóban.

Hálás vagyok Andrijnak, hogy a tárgyalások során Ukrajna álláspontját mindig pontosan úgy képviseli, ahogyan annak lennie kell. Ez mindig is egy hazafias álláspont volt. De azt szeretném, ha ne legyenek pletykák vagy találgatások

 – jegyezte meg Zelenszkij.

Az ukrán elnök bejelentette az Ukrán Elnöki Hivatal teljes újraindítását is. Bejelentette, hogy november 29-én konzultációkat folytat a hivatal élére potenciális jelöltekkel - írja a Magyar Hírlap.

Mint azt megírtuk, péntek hajnalban az ukrán Korrupcióellenes Iroda (NABU) ügynökei házkutatást tartottak az ukrán Elnöki Hivatal vezetőjének, Andrij Jermaknak az irodájában - jelentette az ügynökség közleményére hivatkozva több ukrán hírportál. A razzia jelentős fejlemény volt az „aranyvécés botrányként” elhíresült sikkasztási ügyben, hiszen Zelenszkij legközelebbi szövetségesét már többször összefüggésbe hozták a botránnyal. Mint ismert, a nyomozás során készült lehallgatásokban Jermak „Ali Baba” fedőnév alatt szerepel.

 

 

