Homokba dugja fejét a NASA: csak a pár napon belüli becsapódás a biztos, a helyszín még mindig nem ismert

Mióta van fejlett űrkutatásunk és csillagászatunk, azóta az emberiség tisztában van vele, hogy milyen sérülékeny is a bolygónk. Megszámlálhatatlanul sok űrtörmelék repked az univerzumban, amelyek közül néhány el is éri a Földet. Ezek vagy elégnek a sztratoszférában, vagy kellően nagyok ahhoz, hogy be is csapódjanak. Most egy új veszélyt vettek észre a csillagászok, úgy tűnik azonban, hogy semmit nem lehet tenni annak érdekében, hogy kivédjék a becsapódást.

Veszélyes, ami a Földhöz közelít

A Szovjetunió 1979-ben lőtte ki a Kosmos 482 nevű szondáját, amelynek az volt a célja, hogy felvegyék a versenyt az amerikaiakkal az űrkutatásban is. A végső cél az volt, hogy egészen a Vénuszig eljusson, a küldetés azonban sikertelen volt és pályát tévesztett. A szonda már egy ideje kering a Föld körül, mostanra azonban a gravitációs mezőbe lépett, így egészen bizonyos, hogy haza fog térni, csak éppen nem úgy, ahogyan annak idején a szovjetek szerették volna.

A Harvard kutatói biztosak abban, hogy legkésőbb május közepén be fog csapódni a szonda. Nem fog elégni, földet fog érni valahol, mivel pedig nem kis építményről van szó, súlyos károkat is okozhat. A NASA a homokba dugta a fejét meg sem próbál tervet előállítani annak érdekében, hogy megakadályozzák a becsapódást, ez ugyanis már lehetetlen. A helyzetet az is súlyosbítja, hogy még mindig nem lehet kiszámítani, hogy pontosan hová fog csapódni, ez majd a várható becsapódás előtti 1-2 napban lesz látható - írja a DailyStar.