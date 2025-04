Remegő kezekkel figyelte a NASA az égi objektumot: ezeken a nőkön most a világ szeme

Amerikai hírességekkel mint űrturistákkal a fedélzetén a világűrbe repült a Jeff Bezos által alapított Blue Origin űrkapszulája hétfőn, majd nem sokkal később vissza is érkezett a Földre.

A fedélzeten csak nők tartózkodtak, köztük Katy Perry énekesnő és Lauren Sanchez újságíró, Jeff Bezos menyasszonya. A Blue Origin fennmaradó üléseit Gayle King televíziós műsorvezető, Kerianne Flynn filmproducer, Aisha Bowe korábbi NASA mérnök és Amanda Nguyen polgárjogi aktivista foglalta el. A résztvevők Lauren Sanchez meghívására vállalták az űrutazást.

A Texasból felbocsátott űreszközt egy New Shepard rakéta vitte fel a világűr határára, ahol az utasok néhány perce megtapasztalták a súlytalanságot, ezt követően a kapszula a terveknek megfelelően visszatért a Földre, és ejtőernyő segítségével a sivatagi területen érte el a felszínt. A Blue Origin vállalat nem közölte, hogy a rövid űrutazás milyen költséggel járt, és az utasok milyen árat fizettek. Ez volt a 2000-ben alapított Blue Origin magánvállalkozás 11. olyan űrútja, amely civilek számára tesz lehetővé rövid tartózkodást a világűrben. Az első rakétát 2021-ben indították, amikor Jeff Bezos milliárdos tulajdonos is az utasok között volt. Jeff Bezos és a most már űrutazóvá vált menyasszonya, Lauren Sanchez nyáron Velencében tervezik az esküvőjüket - írja az MTI.