"Űrbéli vér csörgedezhet az ereimben, egy másik bolygóról származhatom" - Sokkoló kijelentést tett sokak kedvenc énekese

Sokkoló kijelentést tett a híres pop-punk zenész, Machine Gun Kelly. A hollywoodi sztár ugyanis kijelentette, úgy véli, hogy talán egy kis földönkívüli vér is csörgedezik az ereiben. A 35 éves énekes, valódi nevén Colson Baker mindezt pedig azok után közölte egy talkshow vendégeként, hogy a műsorvezető, Andy Cohen megjegyezte számára, mennyire fiatalosan néz ki.

Az énekes úgy véli, űrlény vér csörgedezhet az ereiben. Fotó: Kevin Mazur/MTV VMAs 2021

Machine Gun Kelly erre a bókra eleinte csak azt közölte, azt se tudja, "létezik-e egyáltalán a kora", majd rá is tért az ufókra:

Nem sok mindent tudok a saját életemről, de azt biztos, hogy ha például felszakad a bőröm, nagyon gyorsan begyógyul. Vannak dolgok, amik miatt elkezdtem azon is gondolkodni, ki valójában az apám

- árulta el az énekes, aki a hivatalos adatok szerint James Colson Baker fia. Korábban úgy nyilatkozott róla, mint egy rendkívül vallásos és nagyon szigorú szülőről. Most azonban úgy tűnik, megkérdőjelezi azt, ki is az apja, miután szerinte "űrbéli" genetikával rendelkezik. Sőt, azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy ő valójában egy másik bolygóról származik:

Egyszer megkérdeztem anyámat, hogy volt e valaha olyan időszak, amikor eltűnt a Földről. Hogy volt e valaha egy magas, karcsú lény? Erre azt válaszolta, úgy érzi, egyszer elrabolták

- idézte a népszerű énekest az UNILAD.