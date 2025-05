Kiadta a figyelmeztetést a Microsoft: ha ezeket a programokat telepíted, minden pénzed odalesz!

Nincs könnyű helyzetben az, aki a neten böngészik: gyakorlatilag úton-útfélen veszélyek leselkednek ránk, ráadásul egyre komolyabbak. Manapság már a mesterséges intelligencia is a hackerek oldalán áll, hogy minden korábbinál hitelesebb átveréseket generáljanak, ugyanakkor sajnos továbbra is elsősorban a saját figyelmetlenségünkre és meggondolatlanságunkra apellálnak leginkább. Ismert: elég egyetlen rossz kattintás, és máris megtörtént a baj. Noha az utóbbi időben a bűnözők a mobiltelefonokat támadják a leginkább, a laptopok és az asztali számítógépek sincsenek biztonságban. Sőt! A Microsoft épp most adott ki egy figyelmeztetést három veszélyes program miatt, ami együttműködve gyakorlatilag mindent elvehet tőlünk – igen, a pénzünket is.

Figyelmeztet a Microsoft: könnyedén áldozattá válhatsz! Fotó: Unsplash

Figyelmeztet a Microsoft: azonnal töröld ezeket a programokat!

A Microsoft arra hívja fel a felhasználók figyelmét: a lehető legrosszabb, amit tehetnek, hogy rákattintanak egy bármilyen honlapon megjelenő "Download for Windows" (letöltés Windowsra) feliratú gombra. Ezzel ugyanis jellemzően nem az adott, (ál)oldalon reklámozott programot fogjuk letölteni a gépünkre, hanem valamilyen vírust telepítünk. Manapság a hackerek egy vírushármassal támadnak: a VenomRAT egy trójai, ami feltöri a védelmünket, és hozzáférést biztosít a bűnözőknek a gépünkhöz, a vele együtt érkező StormKitty a jelszavainkhoz fér hozzá, míg a SilentTrinity biztosítja, hogy a hackerek rejtve maradjanak, illetve hosszú távon is megőrizzék az irányítást a megtámadott gép felett – írja a DomainTools oldala. Tovább tetézi a bajt, hogy a csalók nem csak lenyúlják az adatainkat (és a pénzünket is, ha pechünk van), de a megszerzett információk mellett akár még a számítógépünkhöz való későbbi hozzáférést is eladhatják másoknak.