Ledöbbentek az Android-felhasználók: ez a három funkció egyik napról a másikra tűnt el

Az élet folyamatos változás, így mi magunk is kénytelenek vagyunk folyamatosan új helyzetekhez alkalmazkodni. Így van ez az okoseszközeinkkel is: a frissítések nem csak biztoságosabbá teszik a mobiljainkat, de bizony néha el is vesznek egy-egy olyan funkciót, ami ugyan egyeseknek kedves, sokak számára azonban már inkább felesleges – vagy épp biztonságtechnikai szempontból problémás. A Google rendszerfrissítése most három ilyen funkciót tünetett el az Android-telefonokról. Mutatjuk, mik ezek!

3 funkció tűnt el az Android-telefonokból egyik pillanatról a másikra: ennek azonban jobb, ha inkább örülünk! Fotó: Unsplash

3 Android funkció, amit ne is keress a legújabb frissítés után!

Az új frissítés után bizonyos funkciók nem lesznek többé elérhetőek, ugyanakkor ezekkel alapvetően csak nyer az átlag felhasználó – a hackerek azonban garantáltan zsörtölődnek majd! Hívás közben ugyanis innentől nem lehet a Google Play Protectet kikapcsolni, külső forrásból (azaz nem a Google Play-ről) alkalmazásokat telepíteni, valamint egy program hozzáférési jogosultságait megváltoztatni – azaz például engedélyezni, hogy olyan dolgokhoz férjen hozzá, amihez nem kellene neki.