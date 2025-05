Kiadta a figyelmeztetést az FBI: tudd meg, te is a veszélyeztetett 13 között vagy-e!

Noha az FBI hatóköre nem terjed ki az Egyesült Államok határain túlra, figyelmeztetéseiket nem árt a világ minden táján komolyan venni, kiváltképp ha online biztonsági kérdésekben tesznek közzé valamit. Ne szépítsünk: a hackereket egy cseppet sem érdekli, hogy a világ melyik táján élünk. Ők mindenhol indítanak támadásokat, és nem különösebben válogatósak: a magyar email-címek és bankkártyaadatok, pláne bankszámlák pontosan ugyanolyan értékesek számukra, mint a világ bármely más tájáról érkezők. Nos, az amerikai nyomozóiroda most a routerek miatt figyelmezteti a nethasználókat – azaz gyakorlatilag mindenkit.

Routerek miatt adott ki figyelmeztetést az FBI: te is a veszélyeztetettek közé tartozol? Fotó: Unsplash

Mi a baj a routerekkel és érintett vagyok-e?

Noha a legtöbben már tisztában vannak azzal, milyen fontos, hogy telefonunkat és számítógépünket biztonságban tudjuk, még most is igen komoly védekezési hibákat követünk el, amik rendszerint felelőtlenségből akadnak. Ilyen hiba a routereink nem megfelelő használata: sokan ugyanis meg sem változtatják a gyári beállításokat, jelszavakat, pillanatok alatt feltörhetővé téve az eszközt – és ezzel együtt a teljes otthoni vagy épp munkahelyi netes hálózatunkat. Ha pedig a netes hálózat ártó személyek kezébe kerül, játszi könnyedséggel érik el, hogy például nem az általunk bepötyögött weboldalakra (mondjunk a bankunkéra) jussunk el, hanem egy ahhoz megszólalásig hasonlító, adathalász oldalra – és már meg is történt a baj!