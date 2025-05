A lebénult Ricsi hűtőmágneseket fest édesanyja segítségével - most te is segíthetsz!

3 hónapos koráig semmit sem gyanítottak, majd gyanús lett, hogy nem fordul a hasáról a hátára. Az orvosok ekkor vettek észre egy lyukat az agyában. Sajnos már későn. Ha rögtön születésekor észreveszik, akkor a 'proencephalia' nevű betegség sokkal jobban kezelhető lett volna. Így előre megjósolták, hogy a fiú egész életét bénán, beszéd nélkül fogja tölteni. Amikor kiderült, hogy nem olyan lesz, mint a többi gyermek, Ricsi vér szerinti apja azonnal elhagyta őket. Adrienn egyedül maradt, a lebénult Ricsivel. Rengeteget dolgozott azért, hogy talpon maradjanak.

A lebénult Ricsi valódi harcos

A most 16 éves Ricsi eddigi életét kerekesszékben töltötte. Csak a kezét tudja mozgatni. Beszédre sem képes, pusztán hangok kiadására, és annyi kiejtésére, hogy:

Anya

Néhány évvel később Adrienn szerencsésen társra talált, a kőműves Holzmann Zoltán nemhogy képes volt elfogadni Ricsit olyannak, amilyen, hanem úgy megszerette, mint a saját gyermekét. Ricsi másik szava, amit ki tud mondani, neki szól:

Apa

A párnak hamarosan közös gyermeke született: a most 16 hónapos Alex, aki makk egészséges. Ricsi nagyon szereti kisöccsét is. Bár Ricsi izmai folyamatosan sorvadnak, mentálisan teljesen átlagos szinten van. Kapott egy táblagépet, amin keresztül kiválóan kommunikál. Jeleket üt be. A táblagéphez nagyon jól ért. Bár írni nem tanult meg, de rövid betűsorokat is képes bepötyögni. Kifejezetten okos fiú.

Ricsi számolni is tud

Szüksége is van rá, mert komoly vállalkozásba kezdtek. A család nincsen jó anyagi helyzetben. De nem szeretnének „csak úgy” adományt gyűjteni. Így kitalálták, hogy a Ricsi segítségével készített hűtőmágneseket árulják a Facebook-on, itt külön támogatni is lehet őt. Adrienn szívszorító posztban igyekszik népszerűsíteni kisfia munkáját:

HAJRÁ RICSI!!!! KISFIAM RENGETEG MUNKÁT FEKTET A HŰTŐMÁGNESEK KÉSZÍTÉSÉRE, PERSZE ANYÁVAL KÖZÖSEN!! PRÓBÁLJUK EGY MEGOSZTÁSSAL SEGÍTENI MUNKÁJÁT, MINÉL TÖBB ALKOTÁST EL TUDJON ADNI!!!

