Itt vannak az első fotók Fehér Balázs kisfiáról, ezt a dalt hallotta először

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, Fehér Balázs édesapává vált: megszületett első gyermeke, Bendegúz. A kisfiú már az első napoktól legendás dallamokra alszik (vagy épp nem alszik), hiszen Balázs Depeche Mode-ot hallgat vele.
Az első dal, amit Bendegúz hallott, a Walking in my shoes volt. Ez nem tipikus altatódal, de az énekes szerint természetes, hogy a zene már most körülveszi őt.
„Ez az év életem egyik legnehezebb és legszebb időszaka egyszerre” – vallja Balázs, aki hosszú kihagyás után vállalt újra komoly, nagyszínpados felkérést. November 27-én, a 101 Hang koncerten a Depeche Mode teljes korszakát idézik meg zenésztársaival az MVM Dome-ban: a korai dalokat, a stadionhimnuszokat és a legmélyebb balladákat is.
Balázs most először lép színpadra úgy, hogy nemcsak énekes, hanem édesapa is – a kettő együtt pedig minden eddiginél különlegesebb élményt ígér.
