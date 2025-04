Élő szoborrá változott a 17 éves tinilány - megdöbbenti az orvosokat Bianka rejtélyes betegsége

Úgy tűnik, hogy az intenzíveken kellett most tapasztalatot gyűjtenem. Kemény próba volt, az biztos. Egy idegen városban, idegen körülmények közt, magamra utalva és a lelki erőmben bízva kellett küzdenem a túlélésért. Most már remélem, nem lesz több intenzív osztályos rész a történetemben. A többi kihívás is elég lélekedző, de a hogyan tovább, ez az a kérdés, ami felől nagy bizonytalanság árad, s ebben a káoszban nehéz a lelkemben rendet teremteni. Az biztos, hogy ehhez nagyon reziliensnek kell lennem csak van, hogy a test mellett a lélek is fárad. Kitartást kívánok mindenkinek a maga küzdelméhez és csodaszép estét! Bianka