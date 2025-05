Ismét Budapesten és Magyarországon a világ szeme

Több mint 101 millió Instagram és 102 millió TikTok követőt ér el világszerte az a 9 országból érkező mintegy 50 nemzetközi influenszer, akik háromnapos eseményre érkeztek a fővárosba. A május 7-én indult aktivitás a korábbi kiemelkedően sikeres tartalomgyártói együttműködésekhez hasonlóan ez alkalommal is több ezer megjelenést biztosít hazánk számára a közösségi médiás felületeken.

Mindenki Budapestre tekint

A kezdeményezésre világhírű, többmilliós követőtáborral rendelkező tartalomgyártók mondtak igent. Az idei program egyaránt koncentrál a távolabbi országok mellett a közeli piacokra is, ahonnan az érkező tartalomgyártók autós túrán keresztül mutatják be élményeiket. Így a magyar turizmus számára kiemelten fontos küldőországokban: az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Németországban, Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban, Lengyelországban, Csehországban és Romániában népszerű vloggerek, bloggerek, színészek is érkeztek a rendezvényre.

A kultúra, a gasztronómia, a turisztikai látványosságok, valamint a vidéki borászat és gasztronómia is kiemelt szerepet kapnak a programban. A vendégek Budapest ikonikus helyszínein kívül megismerkedhetnek többek között a tokaji borvidékkel vagy a herendi porcelánnal is. Az idei év különlegessége, hogy a küldőországok adat alapon kiválasztott célcsoportjai szerint több tartalomgyártó szegmens lett meghatározva, akik eltérő programterv alapján adják át élményeiket követőiknek Budapestről és a magyar vidékről.

A tartalomgyártók marketingerejét mi sem mutatja jobban, mint hogy az utazók 71%-a tájékozódik a desztinációkról a különböző közösségi média felületeken. Több, mint 56 milliárd megtekintést generáltak az utazással kapcsolatos hashtagekkel ellátott videók olyan közösségi média platformokon, mint a TikTok vagy Instagram.

A milleniálok 64%-a jobban bízik a tartalomgyártók ajánlásaiban, mint a hagyományos reklámokban, és közel 1,5 milliárd felhasználó van az Instagramon, akik közül 62% aktívan keres utazási inspirációt.

A háromnapos esemény célja a korábbi kampányokhoz hasonlóan hazánk desztinációs imázsépítése, Budapest ismertségének növelése és a nyári turisztikai szezon forgalmának erősítése. A közösségi média platformokon megjelenő tartalmak az egyes célpiacokon kiemelkedő online foglalási felületeken létrehozott Budapest tematikájú oldalakra terelnek, ami azonnali foglalást tesz lehetővé a követők számára, ezzel is segítve a célt, hogy minél többen, minél egyszerűbben eljuthassanak a magyar fővárosba.

Ezzel az újszerű, innovatív marketingeszközzel a fiatal generációk utazási döntéseit tudjuk hatékonyan befolyásolni. Ezek az utazók ugyanis már nem a hagyományos keresőoldalakon tájékozódnak, hanem a közösségi médiában látott élmények alapján döntenek" – mutatott rá Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója. Hozzátette: „a személyes történet-alapú kommunikáció sokkal hatékonyabb és hitelesebb, mint a klasszikus reklámok.

A tavaly májusi marketingaktivitás 2000 tartalmat eredményezett, aminek köszönhetően a véleményvezérek csatornáin összesen mintegy 340 millió követő kaphatott képet Budapest egyedülálló turisztikai kínálatáról. A rendezvényt követő három és fél hétben pedig az előző év azonos időszakához viszonyítva azokból az országokból, ahonnan a legtöbben követik a résztvevő véleményvezéreket, 64%-os volt a növekedés a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK) lefoglalt vendégéjszakák tekintetében. Nem csak a tavaszi, az őszi kampány is kiemelkedő eredményeket hozott a hazai turizmusban. A 2024 őszén megrendezésre került eseményen a 19, többmilliós követőbázissal rendelkező kínai tartalomgyártó 50 millió, célcsoporton belüli felhasználót ért el ezzel a típusú marketingkampánnyal. Ennek köszönhetően a megosztott tartalmaknak 105 milliós nézettséget generáltak, 2,8 millió reakcióval. A számok nyelvén ez Budapest számára azt jelentette, hogy 2024 januárjához képest 2025 januárjában 2,2-szer több látogató érkezett Kínából Budapestre a Dragon Trail szerint.