Hamarosan változnak az üzemanyagárak, elhoztuk a részleteket

A hét második napján változni fognak az üzemanyagárak a hazai benzinkutakon. Ezúttal minden autós örülhet majd, de nem mindenki fog jobban járni. A Holtankoljak tájékoztatása szerint, a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, a benzin beszerzési ára holnap nem változik. Így tovább folytatódik az üzemanyagárak csökkenő tendenciája.

Képünk illusztráció / Fotó: Gazdag Mihály

2025.08.18-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk: