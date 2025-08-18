UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Ilona névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hamarosan változnak az üzemanyagárak, elhoztuk a részleteket

Holtankoljak
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 12:44
benzinkútüzemanyagárátlagár
Megtudtuk, hogy változik az üzemanyagára.
K. C.
A szerző cikkei

A hét második napján változni fognak az üzemanyagárak a hazai benzinkutakon. Ezúttal minden autós örülhet majd, de nem mindenki fog jobban járni. A Holtankoljak tájékoztatása szerint, a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, a benzin beszerzési ára holnap nem változik. Így tovább folytatódik az üzemanyagárak csökkenő tendenciája. 

Képünk illusztráció / Fotó: Gazdag Mihály

2025.08.18-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 587 Ft/liter
  • Gázolaj: 590 Ft/liter 
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu