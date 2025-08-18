Molnár Csilla még tini volt, mindössze 16 éves, amikor egy csapásra egy egész ország figyelmének középpontjába került.
Ekkorra már nyilvánvalóvá vált természetes bája és különleges szépsége, tanárai, barátai, ismerősei nem véletlenül biztatták, hogy próbáljon szerencsét a modellvilágban. A kor szocialista Magyarországán azonban nem volt egyszerű dolga annak, aki ilyen útra lépett: a szépségipar, a divat és a nyugati típusú hírnév még új és sokak számára gyanús dolognak számított. 1985-ben, hosszú szünet után először szerveztek újra hivatalos országos szépségversenyt hazánkban, a modern, nyugati mintára szervezett finálét feszült figyelemmel követte az ország, amelyet a Magyar Televízió közvetített.
Molnár Csilla jött, látott és győzött a rangos verseny döntőjében, és ezzel egy csapásra igazi sztárrá nőtte ki magát, annak minden előnyével és persze árnyoldalával. Kár szépíteni, Molnár Csilla lelke nem bírta el a rá nehezedő nyomást. Ezt bizonyítja az is, hogy egy rádióinterjúban a következőt nyilatkozta.
„Nem tudom, bírni fogom‑e ezt... mindenki zaklat, mindenki a szép ruhák eredetét, a támogatásait kérdezi…” – panaszkodott megválasztása után Molnár Csilla szépségkirálynő, szavai pedig bár aggodalomra adtak okot, valahogy nem igazán figyelt rá senki.
1986. július 10‑én délután Molnár Csilla Andrea túladagolta édesapja szívgyógyszerét, lidocaint vett be nagymértékben. A fonyódi mentők percek alatt a helyszínen voltak, de már nem tudták megmenteni. 17 éves volt. A halálesetet kedélyállapot- vagy mentális problémákra visszavezethetjük, de pontos indítékai máig rejtélyesek maradtak.
Halálhíre akkor az újraindított szépségverseny középdöntője alatt terjedt el – a szervezők azonnal leállították a versenyt. A szépségkirálynő-verseny három évig szünetelt Magyarországon, csak 1989-ben tért vissza.
Molnár Csilla sírja Kaposváron található a keleti temetőben. A mai napig rengetegen látogatják, mint ahogy annak idején a temetésén is hatalmas tömeg vett részt. Egy friss fotó a napokban került fel a sírról a Facebookon található BTI temetősétái látogató csoportban.
A képen jól látszik, hogy a síremléket, ami Melocco Miklós alkotása, rendszeresen látogatják, ápolják és gondozzák.
Molnár Csilla halála és története fájdalmas, sorsa örök emlékeztető arra, hogy a csillogás mögött mindig ott van az ember, akinek szüksége van megértésre, figyelemre és törődésre.
Van segítség!
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.