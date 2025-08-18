Molnár Csilla még tini volt, mindössze 16 éves, amikor egy csapásra egy egész ország figyelmének középpontjába került.

Molnár Csilla mindössze 16 éves volt, amikor szépségkirálynő lett (Fotó: Gábor Viktor/Fortepan)

Ekkorra már nyilvánvalóvá vált természetes bája és különleges szépsége, tanárai, barátai, ismerősei nem véletlenül biztatták, hogy próbáljon szerencsét a modellvilágban. A kor szocialista Magyarországán azonban nem volt egyszerű dolga annak, aki ilyen útra lépett: a szépségipar, a divat és a nyugati típusú hírnév még új és sokak számára gyanús dolognak számított. 1985-ben, hosszú szünet után először szerveztek újra hivatalos országos szépségversenyt hazánkban, a modern, nyugati mintára szervezett finálét feszült figyelemmel követte az ország, amelyet a Magyar Televízió közvetített.

Molnár Csilla jött, látott és győzött a rangos verseny döntőjében, és ezzel egy csapásra igazi sztárrá nőtte ki magát, annak minden előnyével és persze árnyoldalával. Kár szépíteni, Molnár Csilla lelke nem bírta el a rá nehezedő nyomást. Ezt bizonyítja az is, hogy egy rádióinterjúban a következőt nyilatkozta.

„Nem tudom, bírni fogom‑e ezt... mindenki zaklat, mindenki a szép ruhák eredetét, a támogatásait kérdezi…” – panaszkodott megválasztása után Molnár Csilla szépségkirálynő, szavai pedig bár aggodalomra adtak okot, valahogy nem igazán figyelt rá senki.

Molnár Csilla tragikus halála: Édesapja szívgyógyszere végzett vele

1986. július 10‑én délután Molnár Csilla Andrea túladagolta édesapja szívgyógyszerét, lidocaint vett be nagymértékben. A fonyódi mentők percek alatt a helyszínen voltak, de már nem tudták megmenteni. 17 éves volt. A halálesetet kedélyállapot- vagy mentális problémákra visszavezethetjük, de pontos indítékai máig rejtélyesek maradtak.

Halálhíre akkor az újraindított szépségverseny középdöntője alatt terjedt el – a szervezők azonnal leállították a versenyt. A szépségkirálynő-verseny három évig szünetelt Magyarországon, csak 1989-ben tért vissza.

Így néz ki Molnár Csilla végső nyughelye

Molnár Csilla sírja Kaposváron található a keleti temetőben. A mai napig rengetegen látogatják, mint ahogy annak idején a temetésén is hatalmas tömeg vett részt. Egy friss fotó a napokban került fel a sírról a Facebookon található BTI temetősétái látogató csoportban.