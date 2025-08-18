Megszólalt a magyar gazda: veszélybe került a legnépszerűbb Hungarikum

A hungarikumnak számító makói hagyma egyre kevésbé népszerűbb a termelők körében. Ez pedig problémát jelent Sipos gazda szerint.

Bő egy évtizede Hungarikum a makói hagyma, a gazda szerint későn került a listára Fotó: Sipos Gazda/Facebook

Bár a hazai termőterületeknek ma már csak kis részét adja a makói tájkörzet, itt is megkezdődött a vöröshagyma betakarítása. A Maros-parti várost annak idején az eredeti, dughagymás makói hagyma tette világhírűvé – ebből pedig már csak különlegességként, az ősök iránti tiszteletből termesztenek néhányan, jellemzően kis mennyiséget. - írja a delmagyar.hu.

„Hazánkban a vöröshagyma aranykora az 1970-es években volt, akkoriban 11 ezer hektáron folyt a termelés. Ez a Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartása szerint az utóbbi évekre nagyjából 1500 hektárra zsugorodott, 2024-re viszont egy kicsit nőtt: nagyjából 1800-ra” - tájékoztatta a Délmagyart Sipos József agrármérnök és növényorvos. A szakértő elmondta, hogy hazánkban csak kisterületeken található meg a makói hagyma tájkörzete, melyek Békés, Bács-Kiskun és Szolnok megyéket érintik leginkább, a tendencia viszont azt mutatja, hogy Pest déli része illetve Győr-Moson-Sopron megy is szép lassan hagymatermelő vidékké alakul. Sipos gazda a gazdákkal folytatatott beszélgetések során azt tapasztalta, hogy a magyar vöröshagyma-vetőmagok egyre jobban kiszorulnak a külföldi, hibrid szaporítóanyagok miatt.

Sipos József a közösségi médiában írt bejegyzésében megjegyezte, hogy öntözéssel 50-60 tonnás hozamot lehet akár elérni hektáronként, ezt pedig fellehet tornázni egészen 70-re is a tápanyag-utánpótlás és korszerű öntözéstechnika mellett. Az öntözés létfontosságú, hiszen ennek hiányában nem lehet megfelelő méretű valamint minőségű hagymákat termeszteni.

Megjegyezte azt is, hogy a hagyományos dughagymás makói vöröshagyma termesztése egyre esik ki a népszerűségi listáról. Ez a fajta hagyma egyébként Hungarikum, azonban sajnos megkésve, mivel csak egy évtizede tartozik a magyar értékek közé.

