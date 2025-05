Igazi kis földi paradicsomhoz járult hozzá a Pro Filii Alapítvány - ÁGOTA Falva ad otthont a családból kiemelt gyermekeknek

A Pro Filii Alapítvány ugyanazt a szemléletet képviseli, amit mi magunk is vallunk. Hiszen itt azokért állnak ki, akik a leginkább rászorulnak. Mindezt hasznosan teszik. Látni kellene, ahogy az adományból vásárolt dolgokat a gyerekek birtokba veszik! Mindennek pedagógiai jelentősége van. Csak egy példa a sok közül: 520 gyermeket tudunk itt elszállásolni, ágyban, párnával, mindenkinek tiszta ágyneműt tudunk adni. Eddig úgy oldottuk meg, hogy mindenki hozott magának ágyneműt – már aki tudott. Sokan nem tudtak. Ez óriási és igazi, kézzel fogható segítség, hogy most saját ágyneműnk is van. A legőszintébb tisztelettel köszönjük, ahogyan az összes többi támogatást is.