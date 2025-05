Vigyázat: Az időjárás hatására egyre rosszabb lesz az allergiaszezon

Szerdán sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel. Kicsi az esély csapadékra. A délnyugati szél többfelé megélénkül. 20 fok köré melegszik a levegő.

Szeles, gomolyfelhős időnk várható, de idővel elfújja a felhőket a szél, a hét második felére már kisüthet a nap /Fotó: Illusztráció - Pexels

Csütörtökön a kezdeti napos idő után délután - egy érkező hidegfront hatására - erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és szórványosan fordulnak elő záporok, zivatarok, főleg a keleti országrészben. Egyelőre marad a 20 fok körüli maximum. Az ÉNy-i szél többfelé megerősödik.

Pénteken az erős, néhol viharos ÉNy-i szél hatására csökken a felhőzet, egyre többfelé süt ki a nap. Már csak néhol fordul elő zápor. 15-20 fok valószínű.

Szombaton gomolyfelhők jelennek meg az égen, a többórás napsütés mellett. Zápor kialakulhat. Marad az élénk, néhol erős légmozgás. 19-20 fok körüli maximumok várhatók.

Van még egy rossz hírünk

A Köpönyeg.hu előrejelzései szerint sajnálatos módon most fog igazán rákapcsolni az allergiaszezon. A nyír, kőris, platán és tölgy pollenjei a tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés és torokkaparás révén keserítik a mindennapokat. A klímaváltozás hatására a virágzási időszakok hosszabbá váltak, így a pollenszezon is elhúzódik, ami hosszabb szenvedéssel is jár.

A következő hetekben további pollenszint-emelkedés várható, ezért különösen fontos az elővigyázatosság és a tünetek időben történő kezelése

- tette hozzá a lap.