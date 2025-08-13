UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Rémült gyerekek fejvesztve menekültek - lövések dörrentek el két iskola közelében

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 16:50
Kitört a káosz, miután lövések dörrentek el egy iskolabusz megállójában. A rendőrségi jelentések szerint egy nőt kórházba szállítottak, sérülésekkel, de nem adtak ki körözést gyanúsítottakra.

Egy nő kórházba került sérülésekkel, miután lövések dördültek el egy iskolabusz megállójánál a Kentucky állambeli Louisville-ben.

A rendőrség még nem adott ki körözést a lövöldözéssel kapcsolatban. (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash 

A rendőrség közölte, hogy egy felnőtt nőt meglőttek, és kórházba szállították. Pontos állapotáról egyelőre nincs hírük. A jelentések szerint eddig nem történt letartóztatás, és a Louisville-i Metro Rendőrkapitányság sem adott ki körözést gyanúsítottakra.

A lövöldözés helyi idő szerint szerdán, reggel 8 óra körül történt. A hírek szerint a rémült gyerekek a helyszínről elfutottak egy közeli biztonságos helyre, amikor meghallották az eldördült fegyvert.

A lövöldözés egy buszmegálló közelében történt, amely a Coleridge-Taylor Montessori Általános Iskola és a Central Középiskola közelében található. Az általános iskolát rövid időre lezárták a szörnyű esetet követően, ám azóta újra megnyitották.

Korai jelentések szerint akár három lövöldöző is érintett lehetett a csetepatéban, de a rendőrkapitányság mindezt cáfolja - közölte a Daily Mail.

 

