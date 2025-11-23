Bizarr jelenetek a TV2 stúdiójában: két Liptai Claudia jelent meg a Sztárban Sztárban

Ahogy az lenni szokott, a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-ja is azzal kezdődött, hogy Tilla bemutatta a zsűritagokat. Ismét megjelent Hajós András, Lékai-Kiss Ramóna, Liptai Claudia, viszont Stohl András helyén egy igazán érdekes "jelenés" ült.
Claudia teljesen megdöbbent, amikor a jobb oldalára nézett. Stohl András ugyanis egy Claudia-maszkban üldögélt a zsűriszékben...
