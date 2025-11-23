Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Kelemen névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bizarr jelenetek a TV2 stúdiójában: két Liptai Claudia jelent meg a Sztárban Sztárban

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 19:33
Liptai ClaudiaStohl András
Elképesztő meglepetéssel indult a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-ja, ugyanis egyszerre két Claudia ült be a zsűriszékekbe!

Ahogy az lenni szokott, a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-ja is azzal kezdődött, hogy Tilla bemutatta a zsűritagokat. Ismét megjelent Hajós András, Lékai-Kiss Ramóna, Liptai Claudia, viszont Stohl András helyén egy igazán érdekes "jelenés" ült.

Claudia teljesen megdöbbent, amikor a jobb oldalára nézett. Stohl András ugyanis egy Claudia-maszkban üldögélt a zsűriszékben...

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu