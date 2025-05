Csak le akarta rövidíteni az utat, belehalt egy férfi Magyarországon

Tragikus látványra ébredtek szombaton Karancskeszin a lakosok, ugyanis egy férfi fulladt a Dobroda-patakba. Bár a lakosok és a rendőrök gyorsan kihúzták a vízből, az életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították.

A helyszínre érkezve a mentősök már csak a halál okát tudták megállapítani (Képünk illusztráció) Fotó: Gé

A kis nógrádi falu lakosai a hír hallatán többen is a helyszínre siettek, köztük a férfi családja is, páran még rosszul is lettek a látványtól.

Édesapjával beszélgettem, ő mondta, hogy a fia halt meg sajnos, őt találták meg. Hát kicsit megrendített a dolog, mert ismertem személyesen is a fiatalembert

- nyilatkozta az egyik lakos a Tényeknek.

A 45 éves férfi állítólag a szomszéd faluba próbált eljutni, útját a patakot átugorva próbálta lerövidíteni, azonban megcsúszott. A baleset idejében ittas állapotban volt, és erős gyógyszereket is szedett a betegségére, így a vízben eszméletlenül feküdhetett, és megfulladt.

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság tekintettel arra, hogy bűncselekmény gyanúja nem merült fel, az eset körülményeit közigazgatási eljárás keretében szakértő bevonásával vizsgálja

- mondta Buda Gábor, a vármegyei rendőrség sajtószóvivője.

A férfi halálával gyászoló feleségét hagyta hátra.