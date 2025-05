Így dobott le 5 hónap alatt 9 kilót a kétszeres nagymama: Melinda elmondta a sikeres fogyás titkát

A legtöbb nagymama már beletörődik abba, hogy a fiatalabb generáción a világ szeme, őt pedig elfogadják kissé párnásan is az unokák, hiszen nincs is jobb, mint a szerető nagyi ölelése. Jurnyik Melinda azonban úgy döntött, hogy nem szeretne „duci nagyi” lenni, így kereste a megoldást, a fogyás legmegfelelőbb módját.

Melinda 75 kilósan úgy döntött, hogy fogyni szeretne, most elárulta a sikeres fogyás titkát Fotó: Olvasói fotó

Kilenc kilót dobott le Melinda, most elárulta a sikeres fogyás titkát

Melinda kitartó típus, mind a magánéletben, mind a munkahely vagy a sport területén. A sport mindig része volt az életének, kisebb-nagyobb kihagyásokkal. Ám 6 éve kiderült, hogy van két sérve, ami korlátozta a sportolási lehetőségeit.

Kicsit elkeseredtem és sokat híztam is. Majd 2024 márciusában kiderült, hogy Hashimoto-s vagyok, pajzsmirigy-alulműködésem van, amivel, azt mondják, lehetetlen a fogyás. Az orvosom azt tanácsolta, kezdjek el tornázni, fogyni ugyan nem fogok, de legalább ne hízzak

– mesélt Melinda a tapasztalatairól. Hozzátette: ezzel egyidejűleg kiderült, hogy lupusza is van, ami egy ritka autoimmun betegség.

– Ez a fogyásban szintén gátol és egyéb ízületi és bőrproblémákat is okoz. Itt már 1 évvel előtte kúsztak fel a plusz kilók. Kicsit kétségbeestem. Csodabogyók után kutatva kipróbáltam sok mindent, de a mérleg nem mozdult, sőt ha ettem, híztam is. Maradt a gyógytorna, ami unalmas volt – tette hozzá Melinda, aki nem is várt sokáig, azonnal elkezdett keresgélni, hogy mit sportolhatna. Ekkor talált rá a TikTok-on a Ringa Dance-re és annak megálmodójára, Hurai Évára.

Egy hónapig csak nézegettem a Facebook-csoportban a sok sikertörténetet és találtam ott egy betegtársat, Miskolci Máriát, aki hasonló betegségekkel hatalmas sikereket ért el. Előfizettem a Ringa Dance-re és elkezdtem, ez 2024 júniusában volt

– mesélte Melinda, aki először nem rendszeresen végezte a mozgást, így nem is volt akkora eredménye.

Melinda most újra formában érzi magát, január óta 9 kilót fogyott a Ringa Dance-szel Fotó: Olvasói fotó

„Vagy csinálom, vagy duci nagyi leszek”

Melinda végül idén januárban döntötte el, hogy belevág komolyabban is a Ringázásba, ekkor 75 kg volt.

– Eldöntöttem, hogy vagy csinálom vagy az a duci nagyi leszek, aki nagyon nem szerettem volna lenni. Elkezdtem komolyan, természetes étrend-kiegészítőkkel kombinálva. Most heti 5 nap tornázom, minden este. Ha úgy alakul, hogy valamiért nem tudom megcsinálni, pótolom hétvégén. 9 kilót fogytam január óta, ami egy egészséges embernek ezzel a mozgásformával gyerekjáték. Centiméterben viszont hasból 16 centit ledobtam, ennyivel kisebb a haskörméretem. Csupán kitartás kell hozzá – mesélt lelkesen a nagymama, aki az étkezésén annyit változtatott, hogy időszakos böjtöt alkalmaz: napi 6-8 órában eszik és feleannyit mint eddig, de hétvégenként lazítani szokott, nem mondott le teljesen az édességről sem, de folyamatosan áll át az életmódváltásra.

Ezt a mozgásformát olyan nők is meg tudják csinálni, akik a változókorba léptek vagy eddig semmi sem segített. Fiataloknak is ajánlom, ízületvédő, gerinckímélő, otthon végezhető. Fantasztikusan érzem magam, javult az alvásom. A haspuffadásom megszűnt és a refluxom is. Lendületesebb vagyok, jobb kedvű, mindenképp jót tett az önbizalmamnak

– számolt be tapasztalatairól Melinda, aki minden fogyni vágyót arra buzdít, hogy próbálják ki a Ringa Dance-t, hiszen, bár nem mondja, hogy az elején egyszerű lesz, de kitartással csak úgy jönnek majd az eredmények!