"Apa mikor jön?" - elszakadt kislányától a Fradi focistája

Már elég nagy ahhoz, hogy megértse, tudta is, hogy most kicsit hosszabb időre megyek el. Ettől függetlenül nehezen viseli, de mindig beszélünk. Igaz, ez nem olyan, meg még nem tud annyira leülni, hogy csak beszélgessünk, megy össze-vissza, én meg nézem a kamerán. Most viszont már egyre többet emlegeti, hogy apa mikor jön? Ilyenkor mondom neki, hogy lassan már megyünk haza, nagyon hiányzik nekem is.